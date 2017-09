Contratti Statali/ Rinnovo stipendi Pa: promessa Miur, “impegno per aumenti garantiti” (oggi 27 settembre)

Contratti statali, Ministero dell'Istruzione (LaPresse)

Dopo le critiche forti arrivate ieri da una parte del mondo scuola sul rinnovo dei contratti statali dell’intera Pubblica Amministrazione, arriva la replica netta e insistita dello stesso Miur, attaccato dal sindacato Anief con un duro comunicato seguito alle ultime notizie uscite sulle risorse immesse nel Def (leggi qui le parole nel dettaglio). «Stiamo lavorando, in primis il ministro Fedeli, per convincere il Governo e il Ministero dell’economia a mettere in bilancio le risorse per il nuovo contratto, dando per acquisiti gli 85 euro. Parlo di un minimo di 1,6 mld. Il nostro obiettivo è che in questa legislatura vengano definite sia la parte economica sia quella normativa del contratto», spiega il sottosegretario Miur, Vito De Filippo durante il convegno della Snals-Confsal tenutosi ieri a Roma. La risposta arriva anche nel merito di una critica mossa dalla stessa segretario generale dello Snals, Elvira Serafini, che criticando alcuni aspetti della legge 107 aveva dichiarato, «Le innovazioni e i nuovi impegni per il personale sono stati introdotti senza nuova contrattazione, con retribuzioni ferme da 10 anni, e senza creare adeguate condizioni strutturali organizzative. Sono mancati rispetto ed equità». Viene ribadito con forza la necessaria e urgente disposizione all’aumento delle retribuzioni per gli insegnanti (e per tutti gli altri dipendenti pubblici), mentre sono ancora in attesa di convocazioni i sindacati nazionali presso l’Aran per continuare le contrattazioni e trattative sul rinnovo del contratto pubblico nazionale.

CONTRATTI STATALI, CAMUSSO: “DEF OK, MA RISORSE ANCORA POCHE”

Al termine della festa Cgil a La Spezia è intervenuta e ha parlato anche la leader nazionale Susanna Camusso, che ha commentato le ultime novità sul fronte rinnovo dei contratti statali: in particolare, il segretario nazionale Cgil ha visto con buon giudizio le ultimissime news legate al Def (dagli 1,2 miliardi inizialmente previsti si cresce fino agli attuali 1,65, con la conseguenza di un aumento medio di stipendio di 85 euro mensili). «Mi pare che il Documento tenda contro le variazioni che sono intervenute, una crescita maggiore di quella che era ipotizzata e gli effetti della manovra, ovvero la correzione dei conti pubblici fatta qualche mese fa che pare non sia stata indolore e i rapporti con l'Europa. La mia sensazione è che ci sia un po' di ottimismo nelle previsioni che sono state fatte per gli anni successivi : sono anche più alte di quelle dell'ISTAT e altri osservatori». In particolare, sui contratti da rinnovare e sugli aumenti per gli statali, la Camusso aggiunge «Una buona notizia senza alcun dubbio, però vorrei ricordare che si tratta del mantenimento di un accordo sottoscritto, non è che siamo di fronte a una novità. Inoltre, dalla risposta che ha dato il Presidente del Consiglio, ci sia un'idea che di risorse per il lavoro ce ne siano molto poche, mentre invece c'è necessità di risposte per quanto riguarda investimenti, creazione di lavoro e di stabilità».

