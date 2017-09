RIFORMA PENSIONI 2017/ Proietti: ci sono 5 miliardi per gli interventi (ultime notizie)

Riforma pensioni, Lapresse

PROIETTI: CI SONO 5 MILIARDI PER GLI INTERVENTI

I sindacati non intendono retrocedere circa la loro richiesta di interventi previdenziali nella Legge di bilancio. Cgil, Cisl e Uil dell’Emilia Romagna hanno organizzato a Bologna un convegno intitolato “Cambiare le pensioni. Dare lavoro ai giovani”, cui ha partecipato anche Domenico Proietti. L’agenzia Dire ha riporto alcune delle sue dichiarazioni. Il Segretario confederale della Uil ha evidenziato che non esiste un problema di risorse per quel che riguarda gli interventi previdenziali, visto che in Italia la spesa per le pensioni è pari all’11% del Pil, una quota più bassa rispetto a quella di Francia e Germania. Inoltre, non bisogna dimenticare che nel 2011 è stata varata la Legge Fornero che ha fatto cassa sulle pensioni.

Il sindacalista ha ricordato che circa cinque miliardi di euro che erano stati stanziati per la previdenza sono andati poi a coprire il deficit di bilancio. “Chiediamo quindi di riprendere una parte di queste risorse e rimetterla nel sistema, solo così si ridà fiducia al Paese”, ha detto Proietti, ricordando che in questa prospettiva diventa “realistico abbassare leggermente l'età di accesso alla pensione, come noi proponiamo, sbloccando il turnover nel mercato del lavoro”. Anche perché, ha aggiunto, “è inconcepibile che l'Italia possa innalzare ancora l'età per la pensione, siamo già i più alti d’Europa”. Secondo il sindacalista, occorre “collocare intorno ai 63 anni l'età per la pensione, ampliando l'Ape sociale, dando una risposta alle donne, che andranno in pensione a 67 anni l'anno prossimo; e tutto questo in linea con l'Europa, 63 anni per le donne è infatti la media europea”.

I DATI EUROSTAT SUGLI ANNI DI LAVORO IN ITALIA

Mentre in Italia i requisiti pensionistici a partire dal 2019 potrebbero aumentare, Eurostat ha diffuso dei dati che sono stati ripresi dal sito amicidimarcobiagi.com, che sintetizza così i numeri: “Nonostante la riforma delle pensioni con l’aumento dell’età di vecchiaia l’Italia resta il Paese con il numero medio di anni di lavoro attesi più basso in Europa”. In effetti la grafica di Eurostat mostra che nel nostro Paese “le persone attive dai 15 anni in poi lavoreranno in media 31,2 anni, oltre dieci anni in meno della media svedese pari a 41,3 anni”. In Islanda il dato è addirittura pari a 47,4. “Colpa del ritardo con il quale si entra nel mercato del lavoro e dei periodi di mancata occupazione che penalizzano soprattutto le donne”, si legge ancora sul sito diretto da Maurizio Sacconi. Insomma, in Italia si rischia di andare in pensione più tardi e di aver lavorato meno anni rispetto ad altri paesi europei.

GLI INTERVENTI SOLLECITATI DA BARBAGALLO

Il varo della nota di aggiornamento del Def ha rappresentato un’importante momento in vista della Legge di bilancio, su cui sono riposte molte speranze. C’è da dire che la crescita superiore alle attese ha evitato che vi potesse essere la necessità di una “stretta” per cercare di far quadrare i conti pubblici. Ciò non toglie che le risorse sul piatto non sono tantissime, specialmente per quel che riguarda i capitoli che più interessano i sindacati. Carmelo Barbagallo ha a questo proposito detto che per dare un giudizio compiuto sulla nota di aggiornamento del Def occorrerà un’attenta lettura dello stesso, “ma dai primi dati si può dire che è positivo l’incremento delle risorse per i contratti del pubblico impiego, anche se occorre capire quanta parte sarà effettivamente destinata alla contrattazione. Sembra essere apprezzabile anche quanto stabilito per giovani e Mezzogiorno, ma si deve rafforzare ulteriormente questo impegno. Negativa, invece, è la valutazione sul capitolo previdenza: gli stanziamenti previsti sono insufficienti. Abbiamo ancora una trattativa in corso e faremo di tutto per arrivare a una conclusione positiva”.

Dunque anche il Segretario generale della Uil, come i suoi omologhi di Cgil e Cisl, ha chiesto che si riprenda il confronto con l’esecutivo, in particolare per far sì che siano varati interventi sulle “future pensioni di giovani e donne”, oltre che per fare in modo che si proceda al “congelamento dell’adeguamento automatico dell’età pensionabile perché questo sistema sommato alla legge Fornero è assolutamente deleterio”.

