RIFORMA PENSIONI 2017/ Il problema del cumulo contributivo gratuito (ultime notizie)

Giuliano Poletti (Lapresse)

IL PROBLEMA DEL CUMULO CONTRIBUTIVO GRATUITO

Si è discusso nelle scorse settimana della norma sul part-time agevolato prevista dal Governo Renzi, che, rispettando quanto era stato preventivato al momento della sua approvazione, si è rivelata un flop: poche infatti sono state le domande presentate per usufruirne. Un altro flop si sta registrando, ma per ben altri motivi, per quel che riguarda il cumulo contributivo gratuito introdotto dalla Legge di bilancio dello scorso anno. Repubblica evidenzia infatti che “chi ha usufruito del cumulo gratuito dei contributi versati a Casse diverse sta ancora attendendo la pensione”. Il quotidiano romano segnala che c’è anche chi sta aspettando da nove mesi. Il punto è che “in tutto (queste le previsioni) dovrebbero essere circa 7000 persone nel 2017, 15mila nel 2018 fino a arrivare a 100mila tra dieci anni. Sono commercianti, avvocati, medici, professionisti ma anche coloro che hanno avuto carriere discontinue e hanno maturato il diritto alla pensione”.

Visti i numeri in gioco, il fatto che ci siano dei problemi rischia di creare un caos. “Per il ministero del Lavoro la legge è attuativa, non c'è bisogno di altri passaggi. Secondo l'Inps a essere in difetto sono le singole Casse previdenziali che non si mettono d'accordo. Perché se è vero che il cumulo è gratuito, non tutte le Casse usano gli stessi metodi statistici per arrivare alla definizione della pensione. La realtà è che quel sovrappiù che un tempo pagava il lavoratore di tasca propria, adesso dovrebbe essere a carico dello Stato, che però non ha specificato quanto avrebbe stanziato per l’operazione”, si legge ancora. Dunque ancora non si riesce a intravvedere uno sblocco positivo della situazione.

GIACOBBE (PD): LE REGOLE DEL SISTEMA VANNO CAMBIATE

Anna Giacobbe sollecita una correzione del sistema pensionistico, soprattutto per le donne, che “sono state più penalizzate dall'innalzamento repentino e brusco dell'età per la pensione di vecchiaia”. Dalla sua pagina Facebook, la deputata del Partito democratico ricorda che per le donne più avanti con gli anni le pari opportunità non ci sono state e che quelle più giovani “combattono con lavori mediamente più precari e più malpagati di quelli dei coetanei maschi, che già sono mal messi”. “Anche per loro, per i giovani, sia donne che uomini, vanno modificate le regole previdenziali: le idee ci sono, bisogna via via trovare le risorse. E ricordare sempre che una pensione decente viene da un lavoro decente con uno stipendio decente”, aggiunge Giacobbe. Resta da vedere quali saranno gli interventi su questo tema che il Governo sarà disposto ad approvare con la Legge di bilancio.

POLETTI APRE A RIFORMA GOVERNANCE INAIL E INPS

I sindacati hanno chiesto al Governo, insieme a interventi sulle pensioni in Legge di bilancio, la riforma della governance dell’Inps. E a quanto pare l’esecutivo sembra intenzionato ad accogliere la richiesta. Giuliano Poletti, partecipando alla presentazione del Rapporto di fine consiliatura del Consiglio di indirizzo e sorveglianza dell’Inail, ha infatti detto che il Governo è disponibile ad affiancare il lavoro parlamentare “nella convinzione che bisogna procedere a un cambiamento della governance nella direzione di una maggiore collegialità”. E il Parlamento, oltre che sull’Inal, sta discutendo anche modifiche relative all’Inps. A quanto pare la legge potrebbe essere approvata entro la fine della legislatura. Cosa che fa piacere a Cesare Damiano, in quanto si andrebbe a superare “la logica dell’uomo solo al comando”.

