CONTRATTI STATALI/ Rinnovo stipendi Pa: Miur, “bonus 80 euro mantenuto con gli aumenti” (ultime notizie)

Le parole del sottosegretario Miur in questi giorni hanno avuto un effetto “valanga” che suona per una volta come una buona notizia all’interno delle trattative per il rinnovo dei contratti statali: quando infatti De Filippo ha asserito che tra i progetti concreti del Governo vi è quello di salvare il Bonus Renzi di 80 euro, è risultato chiaro che tra Miur e Pa sono allo studio gli aumenti per tutti i dipendenti pubblici salvaguardando il bonus indetto da Renzi e mantenendo allo stesso momento tutti gli aumenti di 85 euro previsti dall’accordo con i sindacati. «Con l'aumento contrattuale chi ha avuto gli 80 euro di bonus non li perderà», ha confermato anche il ministro Madia, annunciando come nel prossime Def in discussione in Parlamento dal 4 ottobre il Governo ha messo nero su bianco la volontà di intervenire trovando risorse ulteriori per il rinnovo della Pubblica Amministrazione.

LA RIVOLUZIONE DIGITALE PER GLI STATALI

Con la riforma Pa approvata dal Parlamento a firma Marianna Madia, nei prossimi anni il mondo degli statali vedrà tra i vari cambiamenti - in cui dovrebbero spiccare finalmente il rinnovo e l’aumento degli stipendi - una netta rivoluzione digitale che dovrebbe portare un Pa più snella e aderente alle esigenze tecnologiche del presente (e del futuro). «Le riforme della trasparenza (Foia) e degli appalti (nuovo codice), ad esempio, hanno prodotto un oceano di nuovi adempimenti e questioni giuridiche, tali da richiedere interi uffici, risorse ingenti e tempi notevoli, solo per dirimere le procedure e le questioni nuove», spiega uno speciale de “La Voce” sulle novità nel mondo degli statali. Uno dei punti dunque di massima urgenza è rendere flessibile la Pa di oggi, in prima battuta rendendo stabili i contratti di chi vi lavora, per poter affrontare le immediate sfide del domani: «la revisione dei fabbisogni si rivelerà utile solo se accanto alla conta del personale da impiegare e da assumere, si riescono a rivedere e semplificare davvero le procedure, attingendo a piene mani dall’informatica e dalle conoscenze professionali a essa connesse», conclude il focus Pa su La Voce.

