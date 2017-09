RIFORMA PENSIONI 2017/ Brambilla rilancia la proposta su Quota 41,5 (ultime notizie)

Riforma pensioni, Lapresse

BRAMBILLA RILANCIA QUOTA 41,5

Alberto Brambilla è stato intervistato sulla riforma delle pensioni da suo fratello Claudio per merateonline.it e considerando che si stanno facendo diverse ipotesi sugli interventi pensionistici da inserire nella Legge di bilancio, le considerazioni dell’ex sottosegretario al Welfare risultano interessanti. Brambilla ha in particolare evidenziato che in Italia non esiste un problema pensionistico “dal punto di vista strettamente economico”. Dal suo punto di vista, infatti, “il problema vero non sono né le pensioni retributive né quelle contributive, il problema vero è la voce 'assistenza': 100 miliardi l'anno che gravano sul bilancio pubblico”. Il Presidente del Centro Studi Itinerari Previdenziali ha quindi ricordato che nel 2019 il nostro Paese rischia di essere quello con l’età pensionabile più alta d’Europa, considerando che nella maggior parte dei paesi europei il requisito sarà intorno ai 65 anni, contro i 67 dell’Italia.

Ciò nonostante, Brambilla giudica sbagliata l’iniziativa di Cesare Damiano e Maurizio Sacconi tesa a far sì che venga bloccato l’aumento dell’età pensionabile previsto appunto tra due anni. Ma non nasconde che occorrerebbe “neutralizzare l'aggancio dell'anzianità contributiva all'aspettativa di vita”. Questo perché “in Italia ormai si va in pensione con 43 anni di contributi e di questo passo arriveremo a 45 anni. Un’enormità”. Per l’ex sottosegretario, quindi, “occorrerebbe ripristinare la quota di 41 anni e mezzo perché questa sarebbe la giusta risposta di flessibilità da dare a tutti i lavoratori precoci e le donne. Ben sapendo che chi inizia a lavorare presto spesso fa anche mestieri faticosi”. Brambilla ha anche però proposto una moratoria per bloccare il meccanismo legato all’età pensionabile a partire dal 2021.

LA SFIDA DI RIZZETTO A DAMIANO SULLA RIFORMA PENSIONI

Walter Rizzetto lancia una sfida a Cesare Damiano sul tema delle pensioni. Dalla sua pagina Facebook il deputato di Fratelli d’Italia segnala che una parte del Pd sembra pensarla come lui su Opzione donna, Quota 41 e blocco dell’aspettativa di vita. Per questo il Presidente della commissione Lavoro potrebbe “mettere a calendario questi provvedimenti in ‘sede Legislativa’ (o ‘deliberante’), anche contro il suo partito. Cosa significa? Significa che la Commissione Lavoro decide autonomamente senza l'intervento della Assemblea parlamentare che ne dilungherebbe enormemente i tempi e le discussioni”. L’intento è chiaro: varare interventi ritenuti importanti senza perdere tempo, tanto più che la legislatura è agli sgoccioli. “Procediamo in questo senso Presidente Damiano? Io ci sto, al contrario le varie conferenza stampa, piuttosto trasversali ( in termini politici ), restano solo fuffa pre-elettorale”, è la conclusione del post di Rizzetto.

UIL: CI SONO OLTRE 6 MILIARDI PER GLI INTERVENTI

Uno studio della Uil toglie ogni alibi al Governo: le risorse per inserire interventi previdenziali nella Legge di bilancio ci sono. Domenico Proietti evidenzia infatti che “dal 2009 ad oggi le risorse stanziate per interventi previdenziali sono state destinate ad altre poste di bilancio. Sono andati in economia oltre 6 miliardi prelevati dal: fondo lavori usuranti; fondo lavoro di cura; fondo per le salvaguardie degli esodati; fondo per il finanziamento di opzione donna”. Dunque la Uil chiede che queste risorse venga recuperate e utilizzate pre “attuare le richieste avanzate al tavolo di confronto con il Governo e per migliorare il sistema previdenziale”. Nello specifico, ci sono quasi due miliardi non utilizzati nel fondo lavoro usuranti, mentre si superano i tre per il fondo a sostegno delle politiche sociale e familiari per le lavoratrici. Un fondo, quest’ultimo, mai nemmeno attivato, nonostante vi siano state continuamente stanziate risorse dal 2010 a oggi.

© Riproduzione Riservata.