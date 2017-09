RIFORMA PENSIONI 2017/ Ape sociale, i docenti attendono istruzioni dal Miur

Riforma Pensioni, ultime notizie (Foto: LaPresse)

USCITA ANTICIPATA, INSEGNANTI ANCORA IN ATTESA

Attendono risposte i docenti in merito alla domanda di pensionamento anticipato: il Miur non ha ancora diffuso chiarimento in merito alle modalità e ai termini per la cessione dal servizio di quegli insegnanti che hanno presentato istanza di accesso all'Ape sociale e al pensionamento anticipato con 41 anni di contributi. La risposta sulla possibilità di fruire di questi canali di pensionamento arriverà solo nelle prossime settimane. L'Inps risponderà solo entro il 15 ottobre, quindi ad anno scolastico avviato: la principale conseguenza per i docenti che hanno fatto istanza riguarda il ritorno in Aula. L'Inps però ha fatto sapere che il Miur fornirà istruzioni specifiche per permettere l'uscita dal servizio dei docenti prima della conclusione del prossimo anno scolastico. L'anno prossimo invece la risposta arriverà entro il 30 giugno, quindi verrà rispettata la scadenza fissa annuale per la cessazione dal servizio, fissata al primo settembre di ogni anno.

AUMENTO ETÀ: L'APPELLO DEGLI ESPERTI CONTRO LO STOP

Prosegue il pressing dei sindacati sull'intervento sull'età pensionabile, ma nel frattempo si accende il dibattito. Gli esperti in materia previdenziale non stanno dalla loro parte: ritengono che il sistema non vada toccato e che il governo debba tenere duro. Per Tiziano Treu, neopresidente del Cnel, questo meccanismo non va alterato: «Deve rimanere perchè, a parte i costi, è un sistema che vale in tutta Europa ormai e che non può essere modificato poiché c'è' un contingente rallentamento dell'andamento della longevità», ha dichiarato ai microfoni dell'Agi. Anche il giuslavorista Pietro Ichino si è detto contrario all'intervento sull'aumento automatico dell'età pensionabile in relazione all'aspettativa media di vita: «È una delle cose più importanti che l'Italia possa vantare nell'ultimo quarto di secolo. Soprattutto sul piano dell'equità intergenerazionale: sono i giovani di oggi a portare sulle spalle l'enorme debito pensionistico accumulato dalla mia generazione».

PROIETTI (UIL): “GIOVANI FAVORITI DA MISURE SU PRECARI”

Il segretario confederale della UIL con delega per previdenza e fisco, ha rilasciato un’intervista al portale Italia.co nella quale ha parlato della riforma delle pensioni e di come alcune misure a supporto dei precari possano aiutare i giovani in futuro nel momento dell’ingresso nel sistema previdenziale. Nello specifico ha ribadito le proprie convinzioni rimarcando: “Se le misure sui precari saranno utili ai giovani? Sì, perché in questo modo ci sarà una maggiore flessibilità in uscita, in particolare per chi ha carriere lavorative discontinue. Coloro che hanno iniziato a versare dopo il 1996, e quindi hanno tutto il calcolo contributivo, avranno la possibilità di avere una pensione, con 20 anni di contributi, pari a 1,2 volte l’assegno sociale: cioè poco più di 600 euro, al raggiungimento dell’età pensionabile che è attualmente di 66 anni e 7 mesi“.

