CONCORSI PUBBLICI/ Capitaneria di Porto di Napoli: 2 posti di lavoro come ormeggiatori

Concorsi pubblici, le ultime notizie

Sono sempre più la speranza di milioni di lavoratori, disoccupati e non alla ricerca di un impiego stabile: stiamo parlando dei concorsi pubblici, che in questo 2017 stanno garantendo il collocamento di diverse unità di impiegati. L'ultima Gazzetta Ufficiale pubblicata ieri, 29 settembre 2017, rende nota l'esistenza di un bando di concorso indetto dalla Capitaneria di Porto di Napoli e autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che mette in palio 2 posti come ormeggiatori nel gruppo Ormeggiatori e barcaioli del Porto di Napoli. Le domande per tentare di avere accesso a questa oppurtunità dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 di ottobre. Tra i vari requisiti necessari a partecipare al concorso vi è anche un fattore di anzianità: viste le mansioni che dovranno essere svolte, la Capitaneria di Porto partenopea seleziona persone dai 20 ai 45 anni di età.

21 POSTI INVALSI

Non solo la Capitaneria di Porto di Napoli scrive il proprio nome sull'elenco degli ultimi concorsi pubblici resi noti dalla Gazzetta Ufficiale. Anche l'INVALSI (Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) è infatti alla ricerca di nuove professionalità. Così come per il bando per ormeggiatori, anche in questo caso il termine ultimo per la presentazione delle domande è posto al 30 del mese prossimo. Nello specificio l'INVALSI cerca 21 persone per "l'ammissione al corso-concorso selettivo per l'assunzione a tempo pieno e determinato di ventuno unita' di personale nel profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca (CTER), VI livello professionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991". Il tipo di contratto offerto, una volta selezionati, è a tempo pieno e determinato. I candidati, come si legge nel bando, "dovranno produrre la domanda di partecipazione al concorso utilizzando esclusivamente il form on-line disponibile accedendo al sito internet www.invalsi.it e inviarla in via telematica seguendo le istruzioni presenti sul sito internet".

