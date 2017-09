POLIZIA DI STATO 2017/ Concorso Allievi Agenti, graduatoria rinviata per sospette irregolarità prova scritta

Polizia di Stato 2017, ultime notizie Concorso (Foto: LaPresse)

Continua a far discutere il concorso della Polizia di Stato per l'assunzione di 1.148 Allievi Agenti. Dubbi sulla sicurezza e segretezza del concorso erano sorti dopo le numerose segnalazioni di candidati che riferivano di diverse anomalie sui questionari forniti durante la prova. La conferma arriva dal rinvio della pubblicazione della graduatoria relativa alla prova scritta e del diario per le convocazioni della prova di efficienza fisica, prevista per il 27 ottobre. L'Amministrazione, a garanzia della correttezza della procedura concorsuale e degli interessi dei candidati, ha disposto una verifica pubblica dei questionari. Se dovesse riscontrare la presenza di questionari viziati, i candidati coinvolti potrebbero essere ufficialmente convocati per sostenere eventualmente la ripetizione della prova scritta in data 13 ottobre. Questa circostanza spinge molti a considerare questo concorso affetto da numerosi vizi: dal meccanismo, considerato da alcuni non trasparente, all'impossibilità di correggere le risposte inizialmente date.

CONCORSO POLIZIA 2017, POLEMICHE E RICORSI

Salvis Juribus Law Firm è sul piede di guerra: con un ricorso collettivo vuole censurare il bando di concorso per l'assunzione di 1.148 Allievi Angeli della Polizia di Stato. Sono diversi gli aspetti controversi segnalati, non tutti relativi alla segretezza della prova. Non tutti coloro che riporteranno il punteggio di 6/10 saranno ammessi a sostenere la successiva prova fisica, visto che verranno convocati per i civili «un numero sufficiente di candidati, tale da garantire la copertura dei posti messi a concorso», per i VFP1 in servizio o in riafferma annuale «i primi 300 candidati idonei», mentre per i VFP1 in congedo e i VFP4 in servizio o in congedo «i primi 130 candidati idonei». Un meccanismo che Salvis Juribus Law Firm considera irragionevole, perché «determina uno sbarramento ingiusto ed anche una profonda incertezza sui requisiti richiesti per il superamento della prova». Quindi il rischio è che alcuni candidati «saranno esclusi per aver conseguito un punteggio inferiore, magari per un decimo o centesimo di punto, rispetto ad altro partecipante».

