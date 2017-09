RIFORMA PENSIONI 2017/ Opzione donna, M5S chiede la proroga (ultime notizie)

Riforma pensioni, Lapresse

M5S CHIEDE LA PROROGA DI OPZIONE DONNA

Riguardo al tema della riforma pensioni Per il Movimento 5 Stelle occorre promuovere e rafforzare “tutti i percorsi di pensionamento anticipato che consentano di aggirare i folli vincoli della Fornero”. E tra questi c’è Opzione donna, che i pentastellati chiedono di prorogare. Tiziana Cipriani sul suo sito internet segnala che è stata presentata un’interrogazione al ministro Poletti in tal senso, di cui lei è prima firmataria. Viene ricordato che con la Legge di stabilità 2016 sono state stanziate risorse per coprire un contingente, stimato dall’Inps, di 36.000 donne già in possesso dei requisiti per l’accesso a Opzione donna alla data del 31 dicembre 2015. “Immaginando l’ingresso di queste 36mila lavoratrici in modo scaglionato nel 2016-2018 avremmo una maggiore spesa previdenziale di 2,5 miliardi nel periodo 2016-2021, ma ipotizzando di allargare ogni anno, in quello stesso triennio, il regime a una platea di aderenti costante di 36mila persone, i benefici a partire dagli anni 2030-2032 ammonterebbero per lo Stato addirittura a 24 miliardi circa”, si legge sul sito della deputata del Movimento 5 Stelle.

La conclusione per i pentastellati è che Opzione donna “va prorogata con i soldi che già ci sono o comunque trovando nuovi fondi. Non solo perché è eticamente giusto, ma perché in prospettiva fa risparmiare tanto danaro”. Di fatto vengono quindi ribadite le tesi sostenute dal Movimento Opzione donna e dai comitati che da tempo si battono per una proroga del regime sperimentale di pensionamento anticipato introdotto nel 2004. Vedremo quale sarà la risposta del ministero del Lavoro.

UIL: CI SONO OLTRE 6 MILIARDI PER GLI INTERVENTI

Uno studio della Uil toglie ogni alibi al Governo: le risorse per inserire interventi previdenziali nella Legge di bilancio ci sono. Domenico Proietti evidenzia infatti che “dal 2009 ad oggi le risorse stanziate per interventi previdenziali sono state destinate ad altre poste di bilancio. Sono andati in economia oltre 6 miliardi prelevati dal: fondo lavori usuranti; fondo lavoro di cura; fondo per le salvaguardie degli esodati; fondo per il finanziamento di opzione donna”. Dunque la Uil chiede che queste risorse venga recuperate e utilizzate pre “attuare le richieste avanzate al tavolo di confronto con il Governo e per migliorare il sistema previdenziale”. Nello specifico, ci sono quasi due miliardi non utilizzati nel fondo lavoro usuranti, mentre si superano i tre per il fondo a sostegno delle politiche sociale e familiari per le lavoratrici. Un fondo, quest’ultimo, mai nemmeno attivato, nonostante vi siano state continuamente stanziate risorse dal 2010 a oggi.

BARBAGALLO: NON VOGLIAMO ESSERE CONSIDERATI POLLI

I sindacati continuano a considerare importanti le richieste avanzate al Governo sul fronte delle pensioni. Carmelo Barbagallo, secondo quanto riporta orizzontescuola.it, è tornato infatti sul possibile aumento dell’età pensionabile che potrebbe scattare dal 2019. “Abbiamo detto al Governo di congelare lo scatto automatico dell’aspettativa di vita e discutere con noi, con una commissione, per analizzare le patologie che ci sono in ogni settore”, ha detto il Segretario generale della Uil, che ha anche spiegato come uno dei punti che il sindacato considera importante è quella della flessibilità in uscita, in quanto “non si può andare in pensione a 80 anni”. Il sindacalista ha poi detto che “noi, in quanto lavoratori, non vogliamo essere considerati polli quindi quindi vogliamo discutere seriamente di come si affronta la questione dell’aspettativa di vita”. In questo senso ha sottolineato che Poletti si è impegnato a discutere con i sindacati prima del varo della manovra.

© Riproduzione Riservata.