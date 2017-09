CONCORSI PUBBLICI/ Comune di Milano, bando 72 istruttori educativi: prorogata scadenza (ultime notizie)

Concorsi pubblici, le ultime notizie (Foto: LaPresse)

Buone notizie per chi è interessato a presentare la propria candidatura per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 72 istruttori di servizi educativi per l'ambito di attività scuola dell'infanzia. La scadenza è stata prorogata dal Comune di Milano, quindi si ha tempo fino al 15 settembre per iscriversi. «Si informa che conservano validità le domande di partecipazione alla selezione già presentate a seguito della pubblicazione dell'estratto del bando di selezione avvenuta in data 21 luglio 2017». Nel bando del concorso (clicca qui per scaricarlo) è specificato che tra i requisiti c'è l'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale ricercato, quindi il candidato potrà essere sottoposto a visita medica intesa a constatare l'idoneità alle mansioni cui lo stesso sarà destinato. Lo stipendio iniziale previsto per la categoria C posizione economica 1 è pari a 9.454,15 euro annui lordi, ma spettano inoltre l'indennità di comparto, la tredicesima mensilità ed ogni altro emolumento accessorio previsto dal contratto di lavoro, nonché, se dovuto, l'assegno per il nucleo familiare.

COMUNE DI BARI, BANDO PER ASSISTENTI SOCIALI

Scade invece il 18 settembre il concorso pubblico indetto dal Comune di Bari: si tratta di una procedura di mobilità esterna per la copertura di quattro posti di assistente sociale categoria D, posizione di accesso iniziale D1. Alla domanda bisognerà allegare il nulla-osta preventivo o parere favorevole alla mobilità rilasciato dall'Ente di appartenenza entro l'anno in corso, pena l'esclusione dalla selezione. Tutti i dettagli sono comunque precisati nel bando (clicca qui per visualizzarlo). I candidati che otterranno il punteggio più alto nel colloquio e in fase di valutazione dei titoli verranno assunti per mobilità. La data e sede dell'eventuale colloquio verrà comunicata dal Comune di Bari sul suo sito ufficiale. Prima dell'immissione in servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad accertamenti fisico-funzionali e in caso di giudizio negativo, questo costituisce causa di decadenza dell'assunzione per mobilità.

© Riproduzione Riservata.