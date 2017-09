Contratti statali/ Rinnovo stipendi Pa: Fedeli, “pronto ‘premio’ per i docenti” (ultime notizie)

Contratti statali, Ministro Valeria Fedeli (LaPresse)

Il mondo della scuola è tutt’altro che positivo riguardo le ultime due riforme che la riguardano da vicino: la “Buona Scuola” e la Riforma Madia della Pubblica Amministrazione per il rinnovo dei contratti statali. Dopo critiche, polemiche feroci e perdita di consenso del Governo sul fronte scuola, sul quale aveva cercato di puntarci molto ad inizio legislatura, il Ministro Fedeli ieri nell’intervista alla Stampa si è detta pronta a dare un riconoscimento sociale ed economico ai docenti per tutelare il loro futuro. «Darò un riconoscimento sociale e economico del valore delle professionalità di chi lavora nella scuola e nelle università. E ai genitori chiedo di avere fiducia: il nostro obiettivo è puntare tutto sulla società della conoscenza, quindi formare studenti che siano in grado di far crescere l’economia italiana attraverso il loro sapere», spiega Valeria Fedeli rispondendo alle varie domande che chiamavano in cause la perdita di fiducia nella scuola pubblica, anche e soprattuto per gli stipendi e i contratti degli insegnanti che languono da anni. La Fedeli non ha voluto ancora dare informazioni riguardo il “rischio” perdita del bonus 80 euro ad effetto dell’aumento di 85 euro imposto dalla riforma Madia; sarà la Manovra di Bilancio a stabilire il “destino” dei tanti dipendenti pubblici, tra cui molti insegnanti, su cui grava e pende tale rischio.

ARAN, “SERVONO 125 MILIONI PER SALVARE IL BONUS-RENZI

La scorsa settimana ha visto svolgersi tutti i preparativi di rito per Aran e sindacati in vista del nuovo vertice previsto per oggi dove il tema dei contratti statali sarà di nuovo al centro della Pubblica Amministrazione. I nodi che rimangono sono i consueti: le coperture economiche dell’intera operazione di rinnovo e aumento stipendiale e la contemporanea difficoltà di soddisfare la platea degli 80 euro, il bonus che viene messo a rischio dall’aumento stipendiale di circa 350mila dipendenti Pa. Secondo quanto stimato dalla stessa agenzia che rappresenta il governo nelle trattative, l’Aran, sarebbero necessari «125,3 milioni per garantire il salvataggio del bonus 80 da euro ai circa 363 mila dipendenti pubblici che potrebbero vederselo intaccato a causa degli incrementi contrattuali da 85 euro». Nella giornata di oggi e per tutto il mese di settembre si punterà dunque sul nodo che il ministero dell’Economia al più presto dovrà cercare di sciogliere per evitare l’insorgere dei sindacati e delle associazioni di categoria nel mondo Pa.

