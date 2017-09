Riforma Pensioni 2017/ Ichino: “aumento età pensionabile grande conquista, non si cancella” (ultime notizie)

Riforma Pensioni, ultime novità (LaPresse)

Il giuslavorista Pietro Ichino (Pd) non si dice per nulla d’accordo con i sindacati che intendono bloccare l’aumento automatico dell’età pensionabile: le pensioni e le riforme negli scorsi anni, a cui ha partecipato anche il lavoro dello stesso Ichino, sono per il giuslavorista una conquista enorme che ha fatto fare un salto avanti di civiltà e gestione dello Stato. Tornare ora indietro per Ichino avrebbe davvero poco senso: «La riforma delle Pensioni del 2011, che ha completato quella del 1995 estendendola anche alle mia generazione e istituendo l'aumento automatico dell'eta' pensionabile in relazione all'aspettativa media di vita, e' una delle cose più importanti che l'Italia possa vantare nell'ultimo quarto di secolo», spiega in una nota Pietro Ichino, che poi conclude, «soprattutto sul piano dell'equità intergenerazionale: sono i giovani di oggi a portare sulle spalle l'enorme debito pensionistico accumulato dalla mia generazione».

GENTILONI E CALENDA, IL “SILENZIO” SULLE PENSIONI

Un silenzio “strano” dal Forum di Cernobbio: in questi giorni sia il premier Paolo Gentiloni che il ministro Calenda non hanno affrontato direttamente il tema delle pensioni, pur al termine di una settimana alquanto importante per la riapertura delle trattative con i sindacati sulla Fase 2 della riforma pensionistica. Un “strano” silenzio che ha fatto storcere il naso ad alcuni addetti ai lavori che avrebbero voluto sentire il parere in itinere del Presidente del Consiglio sulle varie misure allo studio per poter rilanciare il tema delle pensioni. «C’è molto ottimistico sull’economia», ha ripetuto spesso il premier senza però affrontare il tema degli assegni. «C’è un confronto aperto con il sindacato; ci sono diverse tematiche in discussione, quindi considero che su alcuni punti ci sia la possibilità di intervenire», ha invece detto il ministro Poletti, che ha poi aggiunto come «facciamo oggi, anche qui, una discussione di merito riferito a quale tipologia di problemi da affrontare, la dimensione economica è un vincolo che naturalmente dovremo tenere in considerazione».

