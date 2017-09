Riforma Pensioni 2017/ Ape volontaria e social: come funziona, tempi e risorse (ultime notizie)

Riforma Pensioni, premier Gentiloni firma decreto Ape volontaria (LaPresse)

Il premier Gentiloni ha firmato ieri il decreto legge sulla materia centrale in atto nella riforma pensioni: il decreto Dpcm, atteso da settimane, riguarda perciò l’Anticipo Pensionistico Volontario in cui viene deciso che ad accedere alla normativa saranno i lavoratori con requisiti noti ormai da tempo. Almeno 63 anni di età, 20 anni di contributi e un assegno pensionistico mensile non inferiore a 702 euro. Ora vediamo più da vicino come funziona esattamente l’Ape volontaria, già presente nella precedente Legge di Bilancio. Chi vorrà usufruire dell’anticipo di pensione volontario dovrà pagare una rata sulla pensione netta futura da un minimo del 2% fino ad un massimo del 5-5,5% annuo. «Ma il valore netto sarà inferiore grazie al credito d'imposta previsto in legge di bilancio (che può arrivare fino al 50% dell'interesse sul finanziamento e sul premio). L'obiettivo sarebbe arrivare a un Taeg pari al 3,2%.», spiega il Sole 24 ore nel suo speciale sull’Ape Volontaria. Qui sotto trovate tutti i requisiti di base, mentre per quanto riguarda l’iter di accesso al prestito il procedimento è semplice: chiesta la certificazione della pensione futura all’Inps, il lavoratore avrà info anche su banche e assicurazioni che in Italia aderiscono alla novità del Governo; da ultimo dovrà sottoscrivere online la proposta e la quantità prescelta di Ape. Il prestito viene erogato in rate mensili, mentre all'età di vecchiaia l'Inps «erogherà la pensione al netto della rata di ammortamento inclusiva di restituzione del capitale, interessi e assicurazione».

TEMPI E RISORSE PER L’APE SOCIALE

Con gli ultimi vertici tenuti in settimana con i sindacati, i nodi rimasti in campo per le pensioni riguardano vari aspetti, tra cui certamente le risorse e le tempistiche per il completamento dell’Ape sociale. Tanto l’anticipo che il pensionamento con 41 anni di contributi sono un beneficio che viene riconosciuto solo entro i limiti di spesa presenti al momento con questa legislazione. Secondo l’attuale legge di bilancio, le domande di Ape sono state raccolte fino al limite di 300 milioni di euro l’anno, «con un finanziamento prima crescente sino ai 647 milioni per l'anno 2019 e poi decrescente, sino a sparire del tutto dopo il 2023). Un simile vincolo di bilancio è previsto anche con riferimento al pensionamento con 41 anni di contributi», spiega il portale di PensionI Oggi. Per poter consentire all’INPS di monitorare il rispetto dei limiti di spesa vigenti, i lavoratori interessati hanno dovuto in prima battuta presentare una domanda in modo da consentire all’Inps di verificare la sussistenza dei pre-requisiti necessari.

CARRIERE DISCONTINUE, LE PROPOSTE DEL GOVERNO

La scorsa settimana è stata importante perché per la prima volta si è formulata la proposta reale del governo sul fronte pensioni per i giovani: l’ipotesi è infatti quella di ridurre la soglia del trattamento pensionistico minimo maturato per i giovani, pensando di garantire un assegno tra i 650 e i 680 euro mensile nel caso in cui i contributi versati non abbiano raggiunto un livello tale da garantire la cifra maggiore. Di fatto, ha spiegato ieri Poletti, questo dovrebbe avvenire tramite un meccanismo di garanzia che consenta «la percezione di un trattamento minimo, ottenuto sommando alla pensione contributiva una quota dell’assegno sociale». La proposta vuole arrivare fino al punto, ha poi continuato ancora il Ministro del Lavoro illustrando la tesi del governo, in cui si possa costruire un percorso per i giovani che hanno carriere discontinue, specie nei primi di anni di accesso al lavoro. «Ci sono alcune opzioni in campo del tipo assistenziale e previdenziale per far fronte a questa situazione. Il tema è ancora aperto a discussione», ha aggiunto Poletti, che ha ricordato come finora il clima con i sindacati in queste nuove trattative è disteso e positivo. (agg. di Niccolò Magnani)

L’APE VOLONTARIA AVRÀ DECORRENZA RETROATTIVA

Uno dei principali capisaldi della Riforma Pensioni degli ultimi due governi Renzi-Gentiloni era proprio l’Ape volontaria e da oggi, con la firma del decreto, diviene realtà a tutti gli effetti. Come iscritto nel testo che trovate anche qui sotto, la decorrenza del anticipo pensionistico sarà da maggio 2017 e, questa la novità, sarà retroattiva. «Coloro che hanno maturato i requisiti in una data compresa tra il primo maggio 2017 e la data di entrata in vigore del presente decreto possono richiedere, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere dalla suddetta data di maturazione dei requisiti». Secondo i primi calcoli dell’Ansa, la platea potenziale per l'Ape volontaria secondo le stime del governo sara' di 300.000 persone nel 2017 e di 115.000 nel 2018.

