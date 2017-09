Concorsi pubblici/ Regione Puglia, bando 260 posti: mansioni, requisiti e scadenza (ultime notizie)

Concorsi pubblici, le ultime notizie (Foto: LaPresse)

Opportunità di lavoro in Puglia, dove è stato indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di 24 mesi di 260 persone. Sono diverse le figure ricercate dalla Regione: educatori, assistenti sociali, funzionari tecnici e amministrativi. Il concorso comunque è rivolto sia a diplomati che laureati. I candidati che riusciranno ad ottenere il posto verranno impiegati presso gli uffici dedicati alla gestione delle misure SIA e RED, cioè a sostegno dell'inclusione attiva e reddito di dignità. I posti messi a disposizione dal concorso indetto dalla Regione Puglia sono così ripartit: 151 assistenti sociali cat. D, 20 educatori cat. D, 12 tecnici per l'inserimento sociolavorativo (10 funzionari tecnici cat. D e 2 istruttori operativi cat. C), 77 amministrativi (48 funzionari tecnici cat. D e 29 istruttori operativi cat. C). Nel bando, che potete visualizzare cliccando qui, sono specificati chiaramente anche i requisiti per parteciparvi. La domanda di partecipazione può essere presentata entro il 14 settembre.

SEAB: BANDO AUTISTI, RACCOGLITORI E ADDETTI STAZIONE

Un concorso è stato indetto anche dalla Seab di Biella per l'assunzione di 14 persone. Il bando è rivolto ad autisti, raccoglitori e addetti stazione di conferimento. Nel bando della società è spiegato che la selezione pubblica è finalizzata all'inserimento con contratto di lavoro a tempo indeterminato. La Seab, società pubblica che si occupa di gestire il servizio di igiene urbana per i Comuni di Biella e provincia, prevede una selezione per titoli ed esami. I candidati dovranno inviare le domande di partecipazione al concorso entro il 15 settembre (qui le informazioni). Le mansioni previste per autista e/o raccoglitore sono le seguenti: conduzione di autocarri per la raccolta dei rifiuti e svolgimento delle operazioni connesse con il servizio; tutela e decoro del territorio con l'ausilio di strumenti, macchinari, veicoli e mezzi d'opera; attività di manutenzione ordinaria e pulizia dei mezzi affidati secondo le procedure e le indicazioni aziendali. Chi verrà assunto invece come addetto stazione di conferimento dovrà occuparsi di manutenzione e di pulizia, nonché di controllo e sorveglianza degli Ecocentri di raccolta; conduzione di autocarri per la raccolta dei rifiuti e svolgimento delle operazioni connesse con il servizio; movimentazione e trasporto dei rifiuti con l'uso di mezzi d'opera; pesatura dei mezzi d'opera conferenti presso gli impianti di smaltimento e piattaforme ecologiche con verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa nell'impianto e altre operazioni connesse.

© Riproduzione Riservata.