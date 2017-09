Contratti statali/ Aumento stipendi Pa: sindacati, “Madia mantenga gli impegni” (ultime notizie)

Contratti statali, trattative Madia-sindacati (LaPresse)

Con una lettera firmata e pubblicata sul quotidiano online della Cisl, i sindacati chiedono al ministro della Pubblica Amministrazione di mantenere i patti e gli impegni sui contratti statali, sul rinnovo e sull’aumento di tutti gli stipendi pubblici. «Chiediamo un nuovo incontro urgente al Ministro Madia per verificare la reale volontà del governo circa i contenuti dell’accordo sottoscritto lo scorso 30 novembre». La richiesta arriva dopo che l’incontro dello scorso 28 agosto sul rinnovo del contratto pubblico aveva sollevato alcuni nodi ancora tutti da risolvere, prima dell’appuntamento cruciale della Manovra Economica. In particolare, i sindacati Cisl, Uil e Cgil chiedono «rassicurazioni in merito alle risorse da destinare al contratto, facendo salvo il bonus degli 80 euro e inserendo anche nella Pa il welfare aziendale», si legge ancora nella lettera inviata al ministro Madia, in attesa che il fatidico rinnovo a 85 euro di media arrivi per tutti i dipendenti Pa sul triennio 2016-2018.

ARAN, “SERVONO 125 MILIONI PER SALVARE IL BONUS-RENZI

La scorsa settimana ha visto svolgersi tutti i preparativi di rito per Aran e sindacati in vista dei nuovo vertici previsti dove il tema dei contratti statali sarà di nuovo al centro della Pubblica Amministrazione. I nodi che rimangono sono i consueti: le coperture economiche dell’intera operazione di rinnovo e aumento stipendiale e la contemporanea difficoltà di soddisfare la platea degli 80 euro, il bonus che viene messo a rischio dall’aumento stipendiale di circa 350mila dipendenti Pa. Secondo quanto stimato dalla stessa agenzia che rappresenta il governo nelle trattative, l’Aran, sarebbero necessari «125,3 milioni per garantire il salvataggio del bonus 80 da euro ai circa 363 mila dipendenti pubblici che potrebbero vederselo intaccato a causa degli incrementi contrattuali da 85 euro». Nella giornata di oggi e per tutto il mese di settembre si punterà dunque sul nodo che il ministero dell’Economia al più presto dovrà cercare di sciogliere per evitare l’insorgere dei sindacati e delle associazioni di categoria nel mondo Pa.

© Riproduzione Riservata.