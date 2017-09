Riforma Pensioni 2017/ Assegni bassi: dubbi e rischi per i giovani (ultime notizie)

Riforma Pensioni, assegni Giovani (LaPresse)

Dopo la firma del decreto sull’Ape volontaria, qualche rischio e dubbio sovviene sul fronte degli assegni di pensioni “bassi”, ovvero sotto i mille euro lordi: come giustamente riporta PensioniOggi, il decreto specifica che la misura voluta dal Governo si rivolge a dipendenti del settore privato, settore pubblico, autonomi iscritti alle relative gestioni speciali Inps e iscritti alla gestione sperata Inps, comunque tutti in possesso di 63 anni di età e 20 anni di contributi (a condizione che si trovino a non più di 3 anni e 7 mesi dal pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio. Come già accennato in precedenza, l’importo l'importo della pensione mensile risulta pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria (cioè 702,65 euro al mese). Ecco, il problema è proprio qui: «il prestito si rivolgerà prevalentemente alle platee dei lavoratori che hanno maturato una pensione lorda superiore a mille euro al mese mentre coloro che hanno una pensione di importo ricompreso tra i 750 e i mille euro mensili dovranno valutare l'effettiva possibilità di conseguire lo strumento riducendo l'importo dell'anticipo richiesto o spostando in avanti l'uscita di qualche mese per rispettare il suddetto vincolo», spiega il dato rilevato dal portale Pensioni Oggi.

ASSEGNI INVALIDITÀ RADDOPPIATI!

Uno studio dell’Inps unito a quello della Ragioneria Generale dello Stato svela un retroscena importante sul fronte pensioni di invalidità: «In un quindicennio, dal 2002, la spesa è più che raddoppiata in termini assoluti, mentre il numero delle prestazioni erogate è cresciuto del 73 per cento», si legge nel rapporto sulle tendenze medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sanitario, pubblicato dal Mattino di Napoli. La lotta agli sprechi e alle truffe prosegue e il dato non molto incoraggiante del raddoppio secco della spesa pubblica per gli assegni di invalidità sta provocando una dura reazione da parte dello Stato e della Ragioneria Pubblica. «A spesa complessiva non è lontana da quella media europea ma appare sbilanciata sui benefici monetari rispetto ad un'assistenza di tipo territoriale e domiciliare. E nel caso specifico dell'invalidità spicca l'anomalia di una distribuzione territoriale anomala che nemmeno i fattori demografici e socio-economici riescono a spiegare pienamente», si legge ancora nel report reso pubblico.

APE, LE COSE DA SAPERE

Il premier Gentiloni ha firmato ieri il decreto legge sulla materia centrale in atto nella riforma pensioni: il decreto Dpcm, atteso da settimane, riguarda perciò l’Anticipo Pensionistico Volontario in cui viene deciso che ad accedere alla normativa saranno i lavoratori con requisiti noti ormai da tempo. Almeno 63 anni di età, 20 anni di contributi e un assegno pensionistico mensile non inferiore a 702 euro. Ora vediamo più da vicino come funziona esattamente l’Ape volontaria, già presente nella precedente Legge di Bilancio. Chi vorrà usufruire dell’anticipo di pensione volontario dovrà pagare una rata sulla pensione netta futura da un minimo del 2% fino ad un massimo del 5-5,5% annuo. «Ma il valore netto sarà inferiore grazie al credito d'imposta previsto in legge di bilancio (che può arrivare fino al 50% dell'interesse sul finanziamento e sul premio). L'obiettivo sarebbe arrivare a un Taeg pari al 3,2%.», spiega il Sole 24 ore nel suo speciale sull’Ape Volontaria. Qui sotto trovate tutti i requisiti di base, mentre per quanto riguarda l’iter di accesso al prestito il procedimento è semplice: chiesta la certificazione della pensione futura all’Inps, il lavoratore avrà info anche su banche e assicurazioni che in Italia aderiscono alla novità del Governo; da ultimo dovrà sottoscrivere online la proposta e la quantità prescelta di Ape. Il prestito viene erogato in rate mensili, mentre all'età di vecchiaia l'Inps «erogherà la pensione al netto della rata di ammortamento inclusiva di restituzione del capitale, interessi e assicurazione».

