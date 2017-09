Concorsi pubblici/ Ministero Giustizia, bando 320 magistrati: requisiti e scadenza (ultime notizie)

Concorsi pubblici, le ultime notizie (Foto: LaPresse)

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato un bando di concorso per magistrati ordinari per la copertura di 320 posti. Il concorso, per esami, sarà particolarmente impegnativo: sono previste due prove, una scritta e una orale; la prima prevede la stesura di tre elaborati teorici (diritto civile, penale e amministrativo), l'altra verificherà la conoscenza del candidato dei diversi ambiti del diritto, e relative procedure. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che otteranno non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguiranno, invece, l'idoneità i candidati che otterranno non meno di 6/10 in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a 108 punti. Per partecipare al concorso bisogna inviare la domanda di partecipazione, con la documentazione richiesta, entro e non oltre il 5 ottobre 2017. Nel bando, che potete visualizzare cliccando qui, sono specificati anche i requisiti per partecipare alla selezione.

ENEA, 6 BANDI PER 164 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Per rilanciare e potenziare le attività di ricerca e innovazione, l'ente pubblico Enea ha pubblicato sei bandi di concorso che hanno come obiettivo l'assunzione a tempo indeterminato di 164 unità. Il concorso è riservato al personale già in servizio. I profili richiesti sono i seguenti: 77 ricercatore (laureati), 22 tecnologi (laureati), 34 collaboratore tecnici enti di ricerca (diplomati), 11 collaboratori di amministrazione (diplomati), 20 laureati e diplomati per vari profili. La domanda di partecipazione al concorso va compilata e inviata entro il 3 ottobre 2017. Nel bando sono specificati i requisiti richiesti: ad esempio, per quanto riguarda il profilo ricercatore, è richiesto diploma di laurea VO o laurea specialistica o laurea magistrale in Ingegneria con le specializzazioni descritte nell'allegato A del bando di concorso e dottorato di ricerca e/o almeno 3 anni di esperienza lavorativa documentata post lauream maturata in relazione al titolo di studio richiesto e alle mansioni da ricoprire.

