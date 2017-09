Contratti statali/ Aumento stipendi Pa: le risorse per il rinnovo e il nodo-Manovra

Contratti Statali, ministro Economia PierCarlo Padoan (LaPresse)

Sul piatto del rinnovo dei contratti statali il nodo-risorse è ovviamente centrale: i rumors negli ultimi giorni parlano di un rinnovo ufficiale con altri 1,6 miliardi stanziati per provare a rilanciare e aumentare gli stipendi per tutti i dipendenti pubblici che da 9 anni attendono il tanto atteso momento. Secondo l’analisi di Franchi su Il Manifesto stamattina i “famosi” 400 milioni di euro in più che il Governo sarebbe pronto a stanziare rispetto alle previsioni pre-Manovra, sarebbero un’opportunità sostanzialmente politica più che pratica. «Una cifra che il ministero dell’Economia utilizzerebbe per stoppare le richieste sulle pensioni. La priorità dei sindacati continua ad essere il congelamento dell’adeguamento dell’età pensionabile all’aspettativa di vita», scrive l’editorialista assai critico con le mosse del Governo Gentiloni e con la strategia del Ministro Padoan. Alle trattative con Aran ora toccheranno mettere i puntini sulle “i” per le richieste finali da presentare al Ministro della Pubblica Amministrazione.

PERMESSI 104, ACCORDO E MALATTIE

Come abbiamo già anticipato e trattato su queste pagine riguardo al rinnovo dei contratti statali sul fronte dei permessi della Legge 104, resta utile come sempre provare a capire cosa cambierà per davvero con il rinnovo a buon fine del contratto per tutti i dipendenti pubblici italiani. Di fatti, l’Aran ha chiesto ai sindacati nelle nuove trattative post-ferie l’introduzione di un limite temprale per l’invio delle richieste per i permessi 104. Il numero di giorni prefissato sarebbe quello di tre: questo dovrà valere sia per chi richiede un permesso con legge 104 e sia per chi ha invece bisogno di assentarsi dal lavoro per le donazioni come midollo e sangue. Come garantito dalla stessa Aran - l’agenzia che rappresenta il governo e portavoce dell’atto di indirizzo firmato dal ministro Madia - «resta salva la possibilità per i dipendenti pubblici di comunicare l’assenza il giorno stesso per i casi più gravi ed urgenti».

