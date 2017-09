Riforma Pensioni 2017/ Poletti, “impegno a nuova rivalutazione degli assegni dal 2019” (ultime notizie)

Riforma Pensioni, ministro Giuliano Poletti (LaPresse)

Le distanze rimangono tra il Governo e i sindacati dopo un’altra giornata di vivaci trattative al Ministero del Lavoro sulla fase due della Riforma Pensioni: mentre restano perplessità sulla proposta del governo di tagliare fino ad un massimo di 2 anni di requisiti contributivi previsti dall'Ape sociale per le donne con figli (in pratica lo sconto avviene di 6 mesi ogni figlio avuto con un tetto massimo di 2 anni), il ministro Poletti ha affermato ieri in serata che un accordo con i sindacati è stato raggiunto. Sì, ma quale? «E' sostanzialmente confermato l'impegno a tornare al meccanismo di rivalutazione degli assegni pensionistici precedente al blocco dell'indicizzazione introdotto con il Salva Italia nel 2012»: secondo il ministero del Lavoro si riproporrebbe a partire dal 2019 il meccanismo di adeguamento al costo della vita previsto da una legge precedente del 2000. L'accordo prevedeva di ritornare al sistema della legge 388 del 2000, precedente quindi al decreto Letta, che secondo i sindacati «tutela in modo migliore il potere di acquisto dei pensionati». La nuova forma di rivalutazione entrerebbe in vigore dal 2019: da ultimo Poletti ha aggiunto anche, sul fronte dell’Ape sociale come «c'è un numero di domande da parte delle donne significativamente più basso rispetto agli uomini, in ragione della carriera e dei versamenti previdenziali, quindi abbiamo ipotizzato fino due anni in meno per i requisiti contributivi previsti dall'Ape sociale per le donne con figli».

PETRICCIOLI, CISL: “STOP AUMENTO A 67 ANNI”

Dopo Annamaria Furlan e un altro membro importante della Cisl a mettere sul piatto il tema decisivo sulle pensioni dell’aumento dell’età pensionabile: «Il fatto che a gennaio 2018 per effetto della legge Fornero scatti l’unificazione dell’età per la pensione di vecchiaia tra uomini e donne a 66 anni e sette mesi, è un ulteriore motivo per intervenire sul sistema previdenziale, bloccando lo scorrimento in avanti dei requisiti pensionistici previsti nel 2019 in relazione all’avanzamento dell’aspettativa di vita», spiega il segretario confederale della Cisl, Maurizio Petriccioli, responsabile del dipartimento previdenza. Il problema dell’Italia tra le più “vecchie” in Europa a far uscire i propri lavoratori pensionati è un punto caldo che non potrà non essere affrontato nel dibattito delle nuove trattative previste per i prossimi giorni. Inoltre, sul fronte donne, ancora Petriccioli: «è più che necessario bloccare un ulteriore scorrimento in avanti dell’età pensionabile, sostenere le misure previste da opzione donna e prevedere, anche attraverso la contribuzione figurativa, una riduzione del requisito pensionistico che riconosca la maternità ed il lavoro di cura in modo da consentire un pensionamento anticipato per tante donne lavoratrici. Questa è una delle richieste del sindacato che porteremo anche domani nel confronto che avremo sui temi della previdenza con il Governo».

