CONCORSI PUBBLICI/ Asl Bari, bando 6 posti: figure, requisiti e scadenza (ultime notizie)

L'Azienda sanitaria locale di Bari ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato esclusivamente alle categorie protette per l'assunzione di sei persone. Nel bando è precisata la ripartizione dei posti: due di assistente tecnico - geometra, altrettanti di perito industriale e programmatore. Chi è interessato a partecipare al concorso deve presentare la domanda di partecipazione esclusivamente per via telematica usando il form online. La procedura va completata entro e non oltre il 5 ottobre. In eventuale presenza di un numero elevato di partecipanti, potrebbe essere effettuata una prova preselettiva, ma il punteggio ottenuto in questa fase non concorre in alcun modo alla formazione della graduatoria finale del concorso. La prova preselettiva consiste in una serie di quiz a risposta multipla, riguardanti ad esempio materie di cultura generale e logica. All'eventuale pre-selezione seguiranno una prova scritta e un'altra orale.

ASL TARANTO, BANDO 14 DIRIGENTI MEDICI

L'azienda sanitaria locale di Taranto ha pubblicato un bando per un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura a tempo indeterminato di vari posti di dirigente medico, in varie discipline. Si cercano quattro dirigenti medici per Ortopedia, due per Chirurgia generale, quattro per Pediatria, uno per Urologia, tre per Cardiologia. Il termine per la presentazione delle domande scade il 28 settembre. Nel testo integrale del bando sono indicati con precisione i requisiti e le modalità di partecipazione al concorso, oltre alle prove di esame. Ne sono previste tre: una scritta, che consiste in una relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica; una prova pratica su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; infine, una prova orale sulle materie inerenti alla disciplina a concorso e sui compiti connessi alla funzione da conferire.

