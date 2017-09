RIFORMA PENSIONI 2017/ Aumento età pensionabile, sindacati pronti allo sciopero (ultime notizie)

Riforma Pensioni, ultime novità (LaPresse)

PEDRETTI (SPI), “PRONTI ALLA MOBILITAZIONE"

Il sindacato dei pensionati italiani della Cgil, lo Spi, è stato netto sul fronte delle pensioni e dell’aspettativa di vita dopo l’incontro non risolutivo con il Governo: «Sull'aspettativa di vita invece il governo continua a prendere tempo rimandando ogni discussione. Penso che in mancanza di risposte ci dovremo preparare alla mobilitazione». Un autunno dunque che si pregusta già piuttosto caldo, specie con la Manovra Economica che porterà all’ordine del giorno la discussione sulla risorse sbloccate per rilanciare anche la riforma delle pensioni. «Sulla rivalutazione abbiamo acquisito l'impegno a definire un nuovo meccanismo, migliore di quello attualmente in vigore e quindi in grado di sostenere di più il potere d'acquisto. Abbiamo poi convenuto di istituire due Commissioni, una sulla separazione tra assistenza e previdenza e l'altra su un nuovo paniere per calcolare i consumi dei pensionati per valutare eventuali interventi». Per quanto riguarda invece il lavoro di cura e la pensione di garanzia per i giovani, Pedretti ha confermato che si porterà al tavolo una propria proposta, «perché quella che ci è stata presentata era parziale e secondo noi non sufficiente».

ETÀ PENSIONABILE, IL CONTEGGIO IN EUROPA

L’età per andare in pensione in Italia, nei prossimi due anni arriverà a calcoli impensabili anche solo qualche anno fa: per quanto riguarda proprio l’età propria di vecchiaia l’Italia avrà la palma d’oro su tutti gli altri Paesi europei. In Ue invece, rispetto ai 66 anni e 7 mesi italiani, la media vede 65 anni con aumenti verso i 67 solo dopo il 2020. Per fare qualche esempio, in Francia si andrà sui 67 solo dopo il 2022, in Gran Bretagna addirittura dopo il 2028 e in Germania solo verso il 2030 (Croazia 2038, Austria con 65 anni per le donne addirittura solo dopo il 2033). Risultati di certo non confortanti se si guarda alla nostra situazione, cosa che fa urgere ancora di più una riforma strutturale a tutto tondo che limiti i danni per lavoratori dei prossimi anni.

