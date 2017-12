RIFORMA PENSIONI 2018/ Oggi 1 gennaio. La novità in arrivo in Veneto (ultime notizie)

01 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

NOVITÀ IN ARRIVO IN VENETO

Antonio Guadagnini annuncia l’approvazione di un provvedimento che porterà all’apertura, presso Veneto Lavoro, di un dipartimento “che avrà il compito di mettere in atto interventi per lo sviluppo della previdenza integrativa e del welfare integrato in Veneto”. Il consigliere regionale di Siamo Veneto evidenzia l’importanza del provvedimento ricordando che con il sistema contributivo gli assegni pensionistici sono destinati a ridursi in futuro e perciò occorre incrementare le adesioni dei cittadini alla previdenza integrativa. “In Trentino Alto Adige, è la Regione a farsi carico della promozione di questa opportunità. E i risultati sono straordinari. L'idea è quella di replicare questo modello virtuoso anche in Veneto avvalendosi di un ente che coordina una rete sinergica tra gli enti gestori di fondi, datori di lavoro e lavoratori tramite il quale la Regione potrà fornire ai lavoratori/cittadini adeguate garanzie in ordine alle prestazioni erogate dai fondi pensioni”, spiega Guadagnini secondo quanto riportato da vicenzapiu.com.

Il consigliere regionale evidenzia che l’ente potrà anche rivestire un analogo ruolo di coordinamento per quel che concerne il welfare ingrato e che le risorse raccolte potranno essere utilizzate “per sostenere l'economia locale e per finanziare opere pubbliche”. E non bisogna dimenticare il fatto che “si tratta di risorse potenzialmente ingentissime, pari a decine di miliardi di euro”. “Siamo Veneto è sempre al servizio dei Veneti e con questo provvedimento pensiamo di aver adempiuto pienamente al nostro ruolo”, conclude Guadagnini.

SALVINI: VIA LA FORNERO E QUOTA 41 PER TUTTI

Matteo Salvini torna a mettere in chiaro che la cancellazione della Legge Fornero resta una priorità nel suo programma di Governo. Intervistato da Libero, infatti, il leader della Lega spiega che dopo le feste si troverà con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni per mettere a punto il programma comune del centrodestra, ma da parte sua il Carroccio ha già messo nero su bianco 18 punti. E chiamato a indicare i tre prioritari Salvini inizia subito con “Via la Legge Fornero: dopo 41 anni di lavoro, chiunque ha diritto ad andare in pensione. Al lavoro resta solo chi vuole, come prevedeva la riforma Maroni”. Dunque il leader della Lega dà un’indicazione molto chiara: la cancellazione della Legge Fornero prevede l’introduzione della Quota 41, richiesta a gran voce dai lavoratori precoci, ma messa anche da Cesare Damiano nel suo disegno di legge sulle pensioni accantonato poi più di un anno fa dallo stesso ex ministro del Lavoro.

