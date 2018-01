CONTRATTI STATALI/ Aran, nuovo Atto di indirizzo? Le soluzioni per il rinnovo (ultime notizie)

Contratti statali, ultime notizie di oggi 10 gennaio 2018: rinnovo Scuola e Pa, nuovo atto di indirizzo Aran? Le indiscrezioni di "Italia Oggi" e le possibili novità sugli aumenti stipendi

10 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Contratti statali, trattative Madia-sindacati (LaPresse)

L’indiscrezione rimbalzata ieri dopo lo scoop di “Italia Oggi” su una possibile svolta per il rinnovo dei contratti statali non ha ricevuto ancora alcuna smentita: la chiusura delle trattative potrebbe avvenire in tempi anche più rapidi perché sarebbe pronto un “nuovo” atto di indirizzo dell’Aran, una sorta di integrazione su cui hanno lavoratori i tecnici del ministero Pa per andare in contro alle richieste sindacali e ai punti ancora scoperti sugli aumenti stipendiali di Scuola e Sanità. In primo luogo, il “nuovo” Atto Aran dovrebbe contenere le modalità di utilizzo dello stanziamento previsto dalla Manovra, […] è un’apposita sezione nell’ambito del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per l’anno 2018, di 20 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020. Il comma successivo fornisce anche alcune indicazioni e prevede che l’utilizzo avvenga mediante eventuali integrazioni al contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento” e che la relativa contrattazione venga svolta nel rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi».

Si tratta di premiare la valorizzazione dell’impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica dei docenti e appartenenti al comparto scuola e in secondo luogo la valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze. Sempre secondo le indiscrezioni del quotidiano economico, «il nuovo atto di indirizzo dovrebbe contenere una modesta “apertura” sulla questione del bonus per il merito anche se, per il momento, sembra che si debba escludere la possibilità che il bonus venga inserito fra le materie oggetto di contrattazione a livello di istituzione scolastica». Dovrebbe esserci infine una maggiore flessibilità sul fronte dell’aggiornamento e della formazione anche se, pure in questo caso, le possibilità rimaste della carta del docente verranno “riportate nell’alveo contrattuale”.

MANOVRA APRE AGLI AUMENTI, MA…

La Manovra Economica approvata e in via di stabilizzazione per i prossimi mesi è molto chiara sul nodo-statali: il rinnovo dei contratti e l’aumento degli stipendi è garantito per legge e attivo già da questo 2018 appena cominciato. Sono stanziate infatti le risorse per avviare il rinnovo nel pubblico impiego dopo anni di proteste e immobilismo: a fine 2017 la firma finale del comparto Pa centrale ha messo un punto importante, ma per Scuola e Sanità i dubbi e le difficoltà sono ancora quasi completamente sul tavolo e le trame tra Aran, sindacati e Pa andranno avanti ancora per molte settimane a venire. Per le sigle nazionali, il Governo deve garantire meglio e con più chiarezza le cifre “in ballo” visto che finora le promesse sono rimaste tali e ad oggi non vi sono dinamiche “esatte” per i comparti Scuola e Sanità. Da ultimo, la legge di bilancio affronta il trattamento retributivo dei dirigenti scolastici a quello degli altri dirigenti statali: da questo punto di vista, almeno qui, l’accordo è siglato con 50 milioni nel 2018 e altri 150 milioni l’anno dal 2019 per aprire la strada alla stabilizzazione di 18mila insegnanti precari.

