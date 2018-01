Contratti Statali/ Rinnovo scuola in Aran: Snals, “aumenti senza alcuna risorsa in più” (ultime notizie)

12 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Potremmo definirla una semi-bocciatura la riunione tenutasi ieri in Aran tra sindacati e rappresentati del governo sul rinnovo dei contratti statali per il mondo Scuola: stando a quanto riportato da un duro comunicato del sindacato Snals, in Aran non sono apparsi grandi risorse in più e inoltre il testo del “nuovo” Atto di Indirizzo è in molti punti “peggiorativo”. «Nessuna risorsa in più presentata oggi alle 14 ai sindacati durante l’incontro all’Aran per il rinnovo del contratto della scuola con relativi aumenti stipendiali. Non c’erano risorse», lamentano i sindacati che avrebbero ricevuto un atto «incoerente e incompleto». Non solo, sempre secondo lo Snals a differenza di quanto annunciato da alcune testate giornalistiche come Italia Oggi, «non ci sarebbe traccia del possibile utilizzo delle risorse per la formazione dei docenti (500 euro) e del bonus merito ai fini dell’aumento degli stipendi». Ultimo aspetto della critica viene riverso tutto sul presidente Aran, Sergio Gasparrini: «dopo aver presentato un articolato solo sulla parte normativa, tra l’altro peggiorativo delle attuali norme, ha fatto alle organizzazioni sindacali un annuncio che ha destato perplessità, proponendo di discutere un testo in assenza di un atto d’indirizzo definitivo. Un testo che pertanto risulta “non coerente”».

IL NODO ARRETRATI

Secondo quanto riportato da Italia Oggi sull’atto di indirizzo che l’Aran sarebbe pronto a rinviare a sindacati e associazioni di categorie per il rinnovo dei contratti statali della Scuola, vi sarebbe un aspetto particolarmente curato - come andiamo ripetendo ormai da mesi - che riguarda gli arretrati per i lavoratori del comparto scolastico. Se infatti la firma avverrà a breve, come Italia Oggi ormai ritiene assai probabile, gli arrestati potrebbero essere in busta paga già dal prossimo mese, a fine febbraio: il calcolo vedrebbe cifre che si aggirano tra i 350 e i 710 euro a copertura delle annate 2016 e 2017. Certo, se così andasse realmente, si avrebbe una importante novità in ambito di Pubblica Amministrazione appena prima delle Elezioni, calcolo di certo non “secondario” nelle dinamiche del Governo e del Ministero guidato da Marianna Madia. Sul fronte aumenti stipendiali invece, l’aumento promesso dalla riforma di 85 euro (e confermato dalla Manovra Economica) dovrebbe decorrere ufficialmente dal marzo 2018, sempre fermo restando la firma in tempi “brevi” nelle prossime settimane.

