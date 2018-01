RIFORMA PENSIONI 2018/ Oggi 12 gennaio. Damiano spiega come completare i cambiamenti iniziati (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 12 gennaio. Damiano spiega come completare i cambiamenti iniziati. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

12 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Le pensioni di Cesare Damiano (Lapresse)

DAMIANO SPIEGA COME COMPLETARE I CAMBIAMENTI INIZIATI

Cesare Damiano è stato intervistato da Radio Radicale a proposito delle promesse elettorali riguardanti l’abrogazione della Legge Fornero. Dal suo punto di vista non si può né agitare la bandiera della cancellazione, né difendere il sistema pensionistico così com’è come ha fatto Pier Carlo Padoan. “La Legge Fornero ha un impianto sbagliato ed è già diventata un groviera, nel senso che abbiamo aperto dei varchi, dei buchi significativi rispetto alla situazione iniziale”. In questo senso l’ex ministro del Lavoro ha ricordato le otto salvaguardie degli esodati, la prosecuzione dell’Opzione donna, l’introduzione dell’Ape, l’esenzione per 15 categorie di lavori gravosi dall’aumento dei requisiti pensionistici in base all’aspettativa di vita che scatterà dal 2019.

“Non possiamo quindi più parlare di Legge Fornero come se fossimo all’inizio del 2012”, ha aggiunto Damiano, spiegando poi quello che secondo lui si può ancora fare per completare l’opera: rendere strutturale l’accesso all’Ape social, visto che scadrà a fine anno; allargare le platee di beneficiari dell’Anticipo pensionistico agevolato, in particolare dei lavori gravosi, i quali sarebbero anche esentati dai nuovi requisiti pensionistici. Secondo il deputato dem, in vista della campagna elettorale il Partito democratico dovrebbe cercare “di dare un segno di discontinuità. Non tutto quello che abbiamo fatto è sbagliato, non tutto quello che abbiamo fatto è giusto. Quello che non è giusto possiamo, da un punto di vista laico-riformista-ragionevole, cambiarlo. Vale per la Fornero, vale per il Jobs Act”.

GIACOBBE (PD): LEGGE FORNERO NON È NOSTRA

Pier Carlo Padoan si è schierato a favore della Legge Fornero, ma Anna Giacobbe ci tiene a spiegare al ministro dell’Economia che “la legge Fornero non è un pilastro del sistema previdenziale; è stato un pilastro della manovra del 2011 per salvare l'Italia dalla crisi finanziaria. Quello che è stato risparmiato allora non è servito a dare stabilità al sistema, ma a coprire una quota consistente di debito pubblico. E i risparmi reali sono stati maggiori di quelli dichiarati allora”. La deputata del Pd, sulla sua pagina Facebook, ricorda anche che “in questi anni siamo riusciti a riportare nel sistema previdenziale un po' di risorse per sanare le ingiustizie più gravi. Ma molto rimane da fare”. Giacobbe conclude il suo post spiegando che “nel Pd c'è chi ci ha lavorato e cominciato a costruire ipotesi e proposte. Ministro Padoan, con rispetto: la legge Fornero non è la ‘nostra legge’”.

