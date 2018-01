Concorso Rai 2018/ Per 40 diplomati e 10 laureati: posizioni ricercate, come candidarsi e scadenza

13 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Concorso Rai 2018 (Foto: LaPresse)

Concorso Rai: è stata aperta una selezione, per titoli e prove, finalizzata all'individuazione di 50 persone, di cui 40 diplomati da impiegare nell'area tecnico-produttiva e 10 laureati. In entrambi i casi i candidati selezionati verranno assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Per i diplomati è richiesta un'età compresa tra 18 e 29 anni e 364 giorni. Il diploma quinquennale di scuola secondaria superiore invece deve essere stato conseguito presso un Istituto tecnico industriale o settore tecnologico, Istituto professionale settore Industria e artigianato e indirizzi anticipi, Istituto professionale settore Industria e artigianato, Liceo scientifico. Inoltre, bisogna essere in possesso di patente di guida automobilistica cat. B. I 10 laureati invece sono da impiegare nell'area tecnico-produttiva e devono rispettare questi requisiti: età compresa tra 18 e 29 anni e 364 giorni, una laurea magistrale o specialistica in Ingegneria elettronica, informatica, delle telecomunicazioni, e patente di guida cat. B. C'è tempo fino alle 12 del 31 gennaio 2018.

CONCORSO RAI: LE POSIZIONI RICERCATE E COME CANDIDARSI

In Rai ci sono nuove opportunità di lavoro: l'azienda televisiva italiana è alla ricerca di tecnici, tecnici della produzione e tecnici Ict. Il tecnico dovrà occuparsi di pianificazione, sviluppo e gestione dell'attività di progettazione, nonché della installazione, esercizio e manutenzione degli impianti ed apparecchiature anche tecnologicamente innovativi. Quello della produzione, invece, opererò direttamente alla realizzazione di produzioni radio televisive e ad ogni altro contributo telematico originale/derivato, collaborando, in fase di impostazione dei programmi, oltreché sulla scelta e sull’impiego dei mezzi, anche per gli aspetti artistici delle produzioni stesse. Il tecnico ICT invece è coinvolto nel ciclo di produzione del servizio ICT per il cliente: ideazione, progettazione, realizzazione, collaudo, formazione all'utilizzo del servizio, esercizio ed evoluzione del servizio. Per poter inviare la propria domanda di ammissione bisogna registrarsi al sito dedicato e/o effettuare la Login con le proprie credenziali. Poi è necessario aderire all'iniziativa cliccando su “Selezione tecnici diplomati 2018” p “Selezione tecnici laureati 2018” e compilare i form richiesti seguendo tutte le istruzioni presenti sul sito.

