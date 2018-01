RIFORMA PENSIONI 2018/ Le proposte M5S oltre la cancellazione della Legge Fornero (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2018, oggi 14 gennaio. Le proposte M5S oltre la cancellazione della Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

14 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

LE PROPOSTE M5S SULLE PENSIONI

La campagna elettorale è entrata nel vivo e la riforma delle pensioni è uno dei temi su cui i partiti si stanno più concentrando nella messa a punto dei programmi. Luigi Di Maio ha detto che il Movimento 5 Stelle intende sostituire la Legge Fornero con la Quota 41. Ma il deputato pentastellato Filippo Gallinella ha voluto ricordare altri punti del programma del Movimento, riguardanti anche le pensioni. Sul suo sito ha infatti spiegato che c’è l’intenzione di far sì che venga aumentata “la libertà dei lavoratori di decidere, entro certe soglie e limiti, il livello di contribuzione (anzianità) e l’età anagrafica di uscita dal lavoro, consentendo loro di bilanciare esigenze differenti (logorio professionale, necessità di avere più tempo libero o esigenza, al contrario, di percepire un assegno previdenziale più ricco)”.

Inoltre, il Movimento 5 Stelle estenderà le categorie che hanno accesso alla disciplina dei lavori usuranti e “terremo conto delle esigenze dei cosiddetti ‘precoci’, ricalibrando anche l’incentivo legato alla ‘staffetta generazionale’, perché sia le imprese che la Pubblica amministrazione hanno bisogno di ringiovanirsi per guadagnare efficienza e competitività”. Resta comunque il tema dell’alta spesa per lo Stato sociale, specie per pensioni e sanità. “In breve, il sostegno alla vecchiaia, in Italia, si mangia tutto poiché spendiamo talmente tanto e male nelle pensioni da aver disintegrato ogni forma alternativa di protezione sociale”, ha scritto Gallinella, secondo cui “la soluzione potrebbe venire da una tassazione diversa dei redditi basata sulla ricchezza prodotta e non sul numero dei lavoratori”.

ANCHE LA LEGA VIRA SULLA QUOTA 41

In questi giorni di campagna elettorale i vari partiti politici attraverso i rispettivi leader stanno presentando le proprie proposte su varie tematiche tra cui una nuova e possibile riforma delle pensioni. Dopo il Movimento Cinque Stelle che per bocca di Luigi Di Maio ha avanzato la proposta della quota 41 ed ossia di permettere ai lavoratori di andare in pensione una volta completati i 41 anni di contributi, anche la Lega Nord sembra essere sulla stessa lunghezza onda. Come ha spiegato il parlamentare Massimiliano Fedriga si andrebbe verso una doppia opzione ed ossia quota 100 e quota 41. Queste nello specifico le parole di Fedriga: “La nostra proposta per la riforma pensioni prevede la quota 100 e la quota 41. Quota 100 vuol dire che la somma dell’età anagrafica e contributiva è uguale a 100 e quindi si può accedere ai benefici previdenziali. Quota 41 non fa riferimento all’età anagrafica ma esclusivamente ai 41 anni contributivi previsti per prendere benefici previdenziali”.

