Concorsi Pubblici/ Banca d’Italia, bando 76 Esperti: mansioni, requisiti e scadenza (oggi 15 gennaio 2018)

Concorsi pubblici, ultime notizie di oggi 15 gennaio 2018: bando 76 Esperti con differenti mansioni. Requisiti principali, iscrizione e scadenza domanda da presentare

15 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Con il nuovo anno i concorsi pubblici rilanciati dallo Stato sono moltissimi e tanti con posizioni aperte già in questi primissimi mesi del 2018: tra questi, si segnala quello della Banca Italia che cerca 76 giovani per partecipare al bando con scadenza 5 febbraio 2018, atto a trovare nuove figure di Esperti. In particolare, il concorso pubblico emanato da Bankitalia vuole arrivare a selezionare e assumere Esperi in ambito economico – aziendale, economico – finanziario, giuridico, statistico, economico – politico. Detto della scadenza ultima per presentare la domanda d’iscrizione (entro le ore 16 a questo indirizzo), i requisiti principali del concorso prevedono una laurea con una votazione minima di 105/110 e un'ottima conoscenza dell'inglese. Tra le mansioni richieste ci sono laureati in legge per l'Arbitro Bancario Finanziario, statistici esperti di modelli econometrici e laureati in economia esperti di analisi dei comportamenti delle aziende e di “orientamento nelle discipline economico-finanziarie”.

LE MANSIONI

Non solo, è possibile iscriversi anche con un Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, conseguito con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti discipline: Economia e commercio, Economia politica, Statistica, Matematica, Fisica, Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze dell’amministrazione, Scienze internazionali e diplomatiche, Scienze strategiche. Per selezionare i vari candidati aspiranti Esperti di Bankitalia, il concorso prevede una prova preselettiva, una prova scritta e una orale: ricordiamo che ci si può iscrivere a solo uno degli ambiti ricercati dalla selezione. Ovvero: 18 posti per Esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali; 10 posti per Esperti con orientamento nelle discipline economico-finanziarie; 17 posti per Esperti con orientamento nelle discipline giuridiche; 15 posti per Esperti con orientamento nelle discipline giuridiche; 10 posti per Esperti con orientamento nelle discipline statistiche; 6 posti per Esperti con orientamento nelle discipline economico-politiche. Clicca qui per il bando ufficiale del concorso Banca D'Italia

