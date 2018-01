RIFORMA PENSIONI 2018/ L’occasione persa dal Governo (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2018, oggi 16 gennaio. L’occasione persa dal Governo secondo Michele Raitano. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

16 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

L'OCCASIONE PERSA DAL GOVERNO

In un lungo intervento sulle pagine del sito di Rassegna Sindacale, Michele Raitano ha evidenziato come la Legge Fornero avesse dei limiti che nel 2016 il Governo aveva deciso di cominciare ad affrontare, introducendo, per esempio, l’Ape sociale e lasciando intendere che l’anno seguente ci sarebbe stata una “fase due” con cui individuare nuove forme di flessibilità in uscita. “Il dibattito che si è succeduto nelle scorse settimane e le decisioni di policy a cui si è giunti - bloccare per un biennio per 15 categorie di lavoratori l’aumento di 5 mesi dell’età pensionabile (che rimarrà, dunque, ferma a 66 anni e 7 mesi, anziché crescere a 67 anni, come avviene invece per la generalità dei lavoratori) ed estendere ad altre 4 categorie l’accesso all’Ape sociale laddove si rispettino i requisiti relativi alla definizione della gravosità dell’occupazione - hanno rappresentato invece l’ennesima occasione persa per ragionare in modo approfondito su una questione con ricadute rilevanti, sia per gli individui che per il sistema economico italiano”, ha scritto il Professore di Politica economia alla Sapienza di Roma.

Nel suo intervento ha anche segnalato che è stata l’impostazione delle misure a essere sbagliata, dato che “ci si è limitati a stabilire esogenamente le risorse pubbliche che si potevano destinare alla definizione di regole più favorevoli e, in modo abbastanza discutibile, si è stabilito fra quali categorie di lavoratori distribuire le limitate risorse a disposizione”. Dal suo punto di vista, le misure approvate con la Legge di bilancio 2018 posso persino “condizionare in negativo il futuro percorso di riforme che intendano rispondere in maniera più adeguata alle sfide oggi sul tappeto”.

COTTARELLI CRITICA LEGA E M5S

Carlo Cottarelli torna ancora sull’ipotesi di cancellare la Legge Fornero formulata sia dal Movimento 5 Stelle che dalla Lega. In un intervento su Repubblica, l’ex commissario alla spending review spiega che “l’abolizione o l’annacquamento del dl 201/ 2011 causerebbe una maggiore spesa per pensioni per l’abbassamento dell’età di pensionamento e, forse, per un aumento del livello delle pensioni”. Dato che il Pil non crescerebbe abbastanza per contenere questo aumento, si andrebbe incontro a “maggiori tasse o tagli ad altri tipi di spesa (che già sono stati compressi negli ultimi anni visto che la spesa per pensioni è stata la parte di gran lunga più dinamica della spesa pubblica, incluso negli ultimi 10 anni). A meno di voler scaricare tutto sul debito pubblico, ancora una volta”. Su quest’ultimo punto Cottarelli evidenzia che “c’è chi pensa che il debito pubblico sia irrilevante perché, se uscissimo dall’euro, potremmo avere a disposizione risorse infinite stampando nuove lire, anche per pagare le pensioni. Magari i pensionati preferirebbero essere pagati in valuta pesante, ma non si può avere tutto. In ogni caso, se questa è l’intenzione, allora diciamolo chiaramente”.

