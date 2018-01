Concorsi Pubblici/ Agenzia delle Entrate, bando funzionari e dirigenti: requisiti e scadenze (oggi 18 gennaio)

Concorsi Pubblici, bandi, scadenze, requisiti e ultime notizie di oggi 18 gennaio 2018: Agenzia delle Entrate, bando per dirigenti, funzionari e altre assunzioni. Iscrizione e scadenza

17 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Concorsi Pubblici, Agenzia delle Entrate (LaPresse)

Lo Stato assume e il mese di gennaio rappresenta uno dei momenti di più “calda” adesione ai tanti concorsi pubblici in atto: ne segnaliamo due, la Banca D’Italia (qui sotto) e l’Agenzia delle Entrate che nel mese di gennaio vede alcune particolari scadenze, tutte a fine mese, per posti vacanti di diverso tipo. In particolare, nella sezione “Concorsi non ancora scaduti” sul sito dell’Agenzia si trovano gli avvisi specifici di disponibili per alcuni incarichi: 212 funzionari Contabili e Bilancio, 24 dirigenti per Divisione Servizio e un Direttore Centrale Affari Legali. Non solo, a gennaio ci sono anche 13 assunzioni obbligatori ex lege n. 68/99 di personale da distribuire in Toscana (tra Livorno, Pistoia, Arezzo e Pisa). Per avere tutte le informazioni possibili e i principali requisiti, clicca qui con tutti i bandi ufficiali di concorso.

BANCA D’ITALIA, BANDO 76 ESPERTI: TUTTE LE INFO

Per quanto riguarda la Banca d’Italia invece, segnaliamo un concorso pubblico per assumere 76 nuovi Esperti anche qui con mansioni diverse e differenti obiettivi da raggiungere. In particolare il concorso (la cui domanda di iscrizione scade il prossimo 5 febbraio 2018) prevede una prova preselettiva, una prova scritta e una orale: ricordiamo che ci si può iscrivere a solo uno degli ambiti ricercati dalla selezione. Ovvero: 18 posti per Esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali; 10 posti per Esperti con orientamento nelle discipline economico-finanziarie; 17 posti per Esperti con orientamento nelle discipline giuridiche; 15 posti per Esperti con orientamento nelle discipline giuridiche; 10 posti per Esperti con orientamento nelle discipline statistiche; 6 posti per Esperti con orientamento nelle discipline economico-politiche. Clicca qui per avere tutte le informazioni su requisiti, mansioni e modalità di iscrizione.

