Contratti Statali/ Rinnovo Aran: i conti dalla Manovra al comparto Scuola (ultime notizie)

Contratti statali, ultime notizie di oggi 17 gennaio 2018: rinnovo Aran, i conti in Manovra e le trattative per il comparto Scuola. Dagli insegnanti al nodo arretrati

17 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Contratti Statali, Ministro Madia e sindacati in trattativa (LaPresse)

Gli aumenti degli stipendi per tutti gli statali che ancora attendono il rinnovo dopo il principio avvenuto - pur con qualche problema di troppo a fine dicembre per i reparti ministeriali della Pa centrale - si vedranno snocciolare nelle prossime settimane, come raccontato qualche riga più sotto. In termini di costi particolari, la retribuzione dovrebbe crescere in media del 3,48% che potrebbe tradursi, per le quote più basse, in un aumento effettivo de 59 euro lordi al mese. Sul fronte delle forze armate e di sicurezza invece, la vicenda degli aumenti, è di minore complessa rispetto alla Scuola dove ancora si attendono giorni di “fuoco” tra sindacati, Miur e Aran: «Numeri e tabelle non sono ancora arrivati sul tavolo, anche perché l'Aran attende le decisioni ministeriali sulla possibilità di destinare al contratto almeno una parte delle risorse messe in campo dalla legge sulla «buona scuola» per il «merito»?(200 milioni) e la «formazione», spiega il Sole24 ore nelle sue anticipazioni questa mattina.

CONTRATTI STATALI, MANOVRA APRE AGLI AUMENTI, MA…

La Manovra Economica approvata e in via di stabilizzazione per i prossimi mesi è molto chiara sul nodo-statali: il rinnovo dei contratti e l’aumento degli stipendi è garantito per legge e attivo già da questo 2018 appena cominciato. Sono stanziate infatti le risorse per avviare il rinnovo nel pubblico impiego dopo anni di proteste e immobilismo: a fine 2017 la firma finale del comparto Pa centrale ha messo un punto importante, ma per Scuola e Sanità i dubbi e le difficoltà sono ancora quasi completamente sul tavolo e le trame tra Aran, sindacati e Pa andranno avanti ancora per molte settimane a venire. Per le sigle nazionali, il Governo deve garantire meglio e con più chiarezza le cifre “in ballo” visto che finora le promesse sono rimaste tali e ad oggi non vi sono dinamiche “esatte” per i comparti Scuola e Sanità. Da ultimo, la legge di bilancio affronta il trattamento retributivo dei dirigenti scolastici a quello degli altri dirigenti statali: da questo punto di vista, almeno qui, l’accordo è siglato con 50 milioni nel 2018 e altri 150 milioni l’anno dal 2019 per aprire la strada alla stabilizzazione di 18mila insegnanti precari.

