NoiPa cedolino gennaio 2018/ Stipendi Pa, ancora attesa per pagamento: le emissioni speciali (ultime notizie)

NoiPa cedolino gennaio 2018: il pagamento degli stipendi Pa, ancora attesa per erogazione e accredito nel primo mese del nuovo anno. Come ricevere il Pin personale e le emissioni speciali

17 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Ancora non ci siamo: non vi sono comunicati ufficiali di NoiPa che certifichino il pagamento degli stipendi della Pubblica Amministrazione nel tanto atteso cedolino di gennaio 2018. Sono dunque invitati tutti i dipendenti statali di verificare personalmente sul portale, entrando con le proprie credenziali, se il suddetto cedolino sia stato caricato o meno, con la confusione che regna “sovrana” ormai sui social e i forum dove si chiede quando avverrà definitivamente l’erogazione del servizio pubblico e dunque il conseguente accredito qualche giorno dopo (di norma) dal caricamento sul servizio NoiPa. Mentre ancora si attende un via libera definitivo, va detto che i dipendenti del Ministero che curano l’intero programma online di servizi Pa hanno comunicato che stanno provvedendo ad un aggiornamento del server in modo da diminuire al minimo i rallentamenti ormai cronici cui il sito è soggetto nei periodi di maggiore consultazione.

Da ultimo, la situazione delle emissioni speciali: dal 18 gennaio (domani) la Pa sanerà la situazione dei precari con una speciale emissione su NoiPa dei mesi arretrati (ottobre, novembre, dicembre). «Ricordiamo che molti supplenti o precari con incarichi annuali aspettano ancora gli stipendi di ottobre, novembre e dicembre. Lo statino sarà disponibile sul portale entro la giornata del 18 gennaio, l’accredito probabilmente avverrà il giorno 23», spiega il portale InformazioneScuola.

NOIPA, COME RICEVERE IL PIN

Mentre ancora gli utenti della Pubblica Amministrazione attendono “novità” sull’emissione del cedolino di gennaio - ancora durante tutta la giornata di ieri non ci sono state significative comunicazioni del NoiPa né sul portale né sul servizio Facebook - corre tra i tanti dipendenti statali la domanda su come poter reperire il pin idenfiticativo qualora questo non fosse ancora stato inviato all’utente stesso. Viene qui in soccorso il servizio di assistenza sul canale Fb del portale NoiPa: in primo luogo potrebbe essere semplicemente un indirizzo mail errato dove dovrebbe essere recapitato il numero Pin utile per poter accedere ai servizi della PA e controllare il proprio cedolino. In questo caso, «se hai già effettuato il primo accesso al portale, potrai utilizzare, in maniera autonoma, la funzione “Modifica dati personali” al link https://noipa.mef.gov.it/group/mypa/modifica-dati-personali. Altrimenti, se non hai ancora effettuato il primo accesso o nel caso in cui non ricordi la password, dovrai rivolgerti al Responsabile dell'Identificazione Dipendente (RID) della tua Amministrazione, che provvederà a inserire il tuo nuovo indirizzo di posta elettronica».

Se invece il problema fosse riscontrato sull’invio della mail con il Pin finita nelle SPAM, va controllata l’apposita casella della propria posta elettronica in “Posta Indesiderata”. Da ultimo invece, se la propria casella di posta elettronica non dispone di spazio sufficiente a ricevere ulteriori e-mail, NoiPa non ha molto da dire a riguardo se non «dovrai provvedere a eliminare/archiviare elementi di posta o rivolgerti al supporto del tuo gestore di posta. Per ricevere nuovamente il PIN è necessario rivolgersi al Responsabile dell'Identificazione del Dipendente (RID) della tua Amministrazione».

