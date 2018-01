RIFORMA PENSIONI/ Fornero: neanche Salvini crede in abolizione mia legge (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2018, oggi 17 gennaio. Le parole di Elsa Fornero sull’ipotesi di cancellare la sua Legge. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

17 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Elsa Fornero (Lapresse)

LE PAROLE DI ELSA FORNERO

Elsa Fornero è stata ospite di Radio Cusano Campus, dov’è tornata a commentare le promesse di cancellazione della riforma delle pensioni che porta il suo nome entrate nella campagna elettorale. “Parlare dell’abolizione della Legge Fornero è un inganno. Si parla di cose buttate nel dibattito la cui concreta possibilità è vicina allo zero”, ha detto l’ex ministra del Lavoro, spiegando che Matteo Salvini “gioca in maniera disinvolta con le parole, neanche lui ci crede che sarà possibile abolire la legge, mettendosi insieme a Berlusconi mette le mani avanti. Potranno fare qualche piccolo aggiustamento, ma abolirla non è possibile”. Questo non solo per una questione contabile, ma si tratta di “una questione di economia reale, di società. Nessuno parla di demografia. Tutti quelli che dicono di abolirla non tengono conto che la demografia ci dice che tra qualche anno mancheranno le forze di lavoro e che siamo ancora un Paese in cui la gente va in pensione in età effettiva più bassa rispetto alla media europea. Bisogna lasciare che le persone in età non più giovane, che stiano bene fisicamente e in un buona salute, possano continuare a lavorare”.

Elsa Fornero è poi tornata alla fine del 2011, quando “ho preparato una riforma in 20 giorni, con una pressione di chi diceva che bisognava fare di più, perché i nostri conti erano disastrati e avevamo il rischio di trovarci in una situazione finanziaria con qualcuno che arrivava da fuori e ci diceva cosa fare”. Infine, ha detto che a oggi voterebbe la lista di Emma Bonino, e ha espresso l’auspicio che l’elettorato di centrodestra scelga Silvio Berlusconi e non i suoi alleati.

ESODATI, RICHIESTA NONA SALVAGUARDIA DA RUBIU

Il Governo Gentiloni, con la Legge di bilancio 2018, non ha varato un nuovo intervento a favore degli esodati che sono rimasti esclusi dagli otto provvedimenti di salvaguardia che si sono susseguiti negli anni dopo la Legge Fornero. Gianluigi Rubiu, capogruppo dell’Udc al Consiglio regionale della Sardegna, ha chiesto quindi che il “presidente Pigliaru e l’assessore al Lavoro promuovano un intervento immediato nei confronti del Governo per il varo della nona salvaguardia”. Secondo quanto riporta alguer.it, il consigliere regionale ha evidenziato che sono 6.000 gli esodati che rischiano di restare beffati. “Per questo auspichiamo che la Giunta si faccia parte attiva per un intervento presso il Governo per un’ulteriore salvaguardia”, ha aggiunto Rubiu, spiegando che molti cittadini sardi in difficoltà ne trarrebbero giovamento.

LE PROPOSTE DI CIDA AI PARTITI

Giorgio Ambrogioni, Presidente di Cida, la confederazione di quadri, dirigenti e alte professionalità del pubblico e del privato, non nasconde una certa delusione per i programmi elettorali dei partiti, ricchi di slogan e promesse di corto respiro, che riguardano anche il tema delle pensioni, “diventate terra di scorribande e razzie, senza uno ‘sceriffo’ che mantenga il rispetto dei diritti e la tutela dei più deboli”. Ambrogioni, parlando con Labitalia, ha quindi spiegato che Cida ha deciso di proporre ai partiti un confronto a partire da un documento di politica economica da lei stessa elaborato. “Chiediamo ai partiti di condividerlo e, magari, di farlo proprio, di prenderne ispirazione per i propri programmi. Cida lo ha inviato a tutti e a tutti chiede un confronto nel merito delle proposte. Per i partiti può essere l’occasione per uscire dal mondo degli slogan e calarsi in quello reale del lavoro, della produzione, dello sviluppo”, ha aggiunto.

