RIFORMA PENSIONI 2018/ Poletti: cancellare Legge Fornero sarebbe sbagliato (ultime notizie)

18 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni di Giuliano Poletti (Lapresse)

LE PAROLE DI GIULIANO POLETTI

Giuliano Poletti ha già detto che non intende candidarsi alle elezioni politiche del 4 marzo. Tuttavia, come altri ministri, non sta rinunciando alla campagna elettorale, anche per ricordare quanto è già stato fatto in questa legislatura in tema di pensioni. Su questo fronte, dal suo punto di vista, “sono state fatte cose importanti, nella Legge di bilancio dello scorso anno abbiamo messo 7 miliardi per intervenire su cumulo, Ape sociale e altro. La direzione è questa”. Il ministro del Lavoro, ospite dell’ultima puntata della trasmissione diMartedì, ha anche evidenziato che la Legge Fornero “è rigida, lo dimostrano le otto salvaguardie che abbiamo dovuto fare. Ed è un blocco che non si riesce a scalfire. Noi abbiamo cominciato a cambiarla attraverso questi interventi. La direzione è quella giusta, si può fare di più e meglio in questa direzione, rendendola più flessibile”. Dunque, pensare di cancellare la riforma delle pensioni del 2011 è sbagliato, perché “è stata un intervento di politica finanziaria riferita a come tenere in equilibrio i conti dello Stato”.

Secondo quanto riporta Askanews, Poletti ha sottolineato che “bisognerebbe sempre ricordare che siamo arrivati a quel punto perché c'era un governo presieduto da Silvio Berlusconi e bisogna ricordare che c'è una dimensione economica che oggi non è possibile immaginare di risolvere senza trovare delle coperture, perché altrimenti rischieremmo di far saltare in aria un'altra volta i conti pubblici. Siamo in campagna elettorale e mi sembra, come dire, che si legano i cani con le salsicce. Non mi pare una buona soluzione”.

ESODATI, DAMIANO E I DUBBI SULLA NONA SALVAGUARDIA

Le ultime dichiarazioni di Cesare Damiano, ripetute anche in televisione, fanno ben sperare gli esodati ancora privi di salvaguardia. L’ex ministro del Lavoro ha infatti di sostenere la necessità di una nona salvaguardia. Cosa che potrà essere eventualmente realizzata nella prossima legislatura. Anche se resta da chiedersi come mai questo provvedimento non sia stato approvato con l’ultima Legge di bilancio e se tutto il Partito democratico condivide la tesi di Damiano. Probabilmente quando ci sarà la stesura definitiva del programma elettorale si capirà se il partito di Matteo Renzi intende presentarsi agli elettori proponendo questo intervento nell’ambito delle politiche previdenziali o se invece quella di Damiano resterà una battaglia che bisognerà portare avanti con non poche difficoltà, sebbene si possa trovare la convergenza di altre forze politiche.

