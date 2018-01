Sciopero oggi 18 gennaio 2018/ Telecom Italia, Rai e giudici di pace: garantita un'udienza alla settimana

Sciopero oggi 18 gennaio 2018: Telecom Italia, Rai e giudici di pace. Questi ultimi garantiscono un'udienza alla settimana. Braccia incrociate anche nel settore del credito

18 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Sciopero oggi 18 gennaio 2018 (Immagine di repertorio, LaPresse)

Scioperi anche oggi, giovedì 18 gennaio 2018. Proseguono infatti quelli nel settore telecomunicazioni e radio e tv. Il sindacato Snap ha proclamato un'agitazione fino al 21 per il Personale di Produzione TV e di Produzione News. È prevista astensione nella c.d. sesta giornata della Direzione Produzione Tv e di produzione News e astensione delle prestazioni accessorie e complementari per il personale di produzione News. Snater invece ha proclamato lo sciopero per i dipendenti di Telecom Italia che prevede le seguenti modalità: personale 119 Full Time e Aoa-Tecnici On-Field ultimi 120 minuti a fine turno e blocco prestazioni straordinarie e aggiuntive, restante personale ultimi 90 minuti a fine turno e blocco prestazioni straordinarie e aggiuntive. Quello di FlmUniti-Cub, invece, prevede la seguente modalità: ultime 2 ore a fine turno e sciopero delle prestazioni ore di lavoro supplementari, straordinarie, franchigie e reperibilità. Infine, c'è lo sciopero proclamato da Cisal-Comunicazione: 120 minuti a fine turno, la sospensione dello straordinario, reperibilità e tutte le prestazioni aggiuntive.

PROSEGUE LO SCIOPERO DEI GIUDICI DI PACE

Braccia incrociate anche per i giudici di pace: lo sciopero di un mese, che termina dunque il 4 febbraio, è stato indetto a livello nazionale. Toghe al chiodo per le stesse ragioni degli scioperi proclamati negli ultimi mesi: dall'assimilazione delle retribuzioni dei magistrati ai redditi da lavoro autonomo alla trasformazione del giudice onorario in “magistrato privato a partita iva”; trattamento economico e previdenziale “discriminatorio” e la discriminazione tra giudici di pace e magistrati onorati di tribunale. Tra le ragioni dello sciopero anche il mancato riconoscimento del diritto alle ferie annuali retribuite e al congedo di maternità, l'assenza di limiti alla reiterazione di contratti a termine, la disparità di trattamento rispetto ai magistrati professionali in tema di retribuzione, di indennità di fine rapporto, e di regimi di sicurezza sociale. Da qui lo sciopero, per il quale è garantita una sola udienza a settimana. In sciopero però anche il settore del credito. Niente straordinari per i dipendenti di Icbpi SpA, Cartasi SpA, Help Line SpA e Oasi SpA.

