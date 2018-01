NOIPA CEDOLINO GENNAIO 2018/ Caricato online? Ritardo pagamento stipendi e aumenti (ultime notizie)

NoiPa cedolino gennaio 2018, è stato caricato online? Ultime notizie, ritardo pagamenti stipendi Pa e aumenti stipendi dipendenti statali dal prossimo marzo

19 gennaio 2018 Niccolò Magnani

NoiPa, cedolino gennaio (Facebook)

A livello teorico durante la notte appena passata avrebbero dovuti essere caricati sul NoiPa online i primi cedolini di gennaio con l’erogazione degli stipendi per il pubblico impiego. Diciamo teorico visto che i ritardi finora e la mancanza di comunicazione ufficiali sul NoiPa ha reso molto complesso questo inizio anno per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione. Da oggi dovrebbe essere tutto in discesa verso il pagamento reale erogato dal prossimo 24 gennaio: oggi si chiudono le competenze della rata di febbraio 2018 e dovrebbe avvenire anche la comunicazione sul sito online del caricamento effettuato dei cedolini di gennaio. A questo link trovate tutte le indicazioni sulle prossime date in calendario NoiPa, mentre per quanto riguarda gli aumenti stipendiali dovuti alla riforma Madia il paragrafo qui sotto prova a fare un utile riassunto della vicenda.

NOIPA, AUMENTO STIPENDI GIÀ A GENNAIO?

La domanda corre veloce sui forum specializzati per la gestione e il sostegno ai vari dipendenti pubblici: ma nel cedolino di gennaio ci sarà già spazio per quelle categorie (Comparti Centrali e Ministeri) che hanno firmato e ottenuto l’aumento degli stipendi voluto dalla riforma Madia? La risposta è netta, sicuramente No, ed ecco il perché: non saranno accreditati gli aumenti stipendiali riconosciuti dopo la firma in Aran tra Governo e sindacati, e il motivo riguarda il fatto che per il rinnovo del contratto del pubblico impiego sarà il mese di marzo che vedrà per la prima volta - si spera anche per altre categorie di cui sono in corso le trattative (Scuola, Sanità, Enti Locali) - gli aumenti accreditati con inclusi anche tutti gli arretrati che spettano alle varie determinate categorie. Intanto oggi via libera con la prima emissione Speciale: accordati i compensi del personale Miur e i volontari dei Vigili del Fuoco, disponibili già nella propria pagina personale NoiPa online.

