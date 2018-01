RIFORMA PENSIONI 2018/ Geroldi: aumentare flessibilità della Legge Fornero (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2018, oggi 19 gennaio. Geroldi: aumentare flessibilità della Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

19 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

LE PAROLE DI GIANNI GEROLDI

Non c’è dubbio che l’inserimento della cancellazione della Legge Fornero nel programma elettorale di Lega e Movimento 5 Stelle sia stata una delle notizie principali delle ultime settimane, su cui non sono mancati commenti e prese di posizione. L’economista Gianni Geroldi ha voluto ricordare che abolire la riforma delle pensioni del 2011 è impossibile, “perché bisognerebbe trovare una copertura finanziaria di dimensioni insostenibili”. Intervistato da Labitalia, l’ex consigliere di diversi ministri del Lavoro ha spiegato che “quando si parla di pensioni il costo da calcolare di un'eventuale revisione o abolizione del sistema in vigore, non è mai solo quello dell'anno corrente, ma quello dato dalla sommatoria di anni”. Inoltre, ha evidenziato che “la legge Fornero è stata varata in un momento di emergenza e sotto la spinta di pressioni internazionali, per questo è una misura rigida che però ha già cominciato a essere resa più flessibile, come dimostra l'accordo siglato dal governo Gentiloni coi sindacati sulle categorie che non saranno soggetto all'adeguamento automatico dell'età di pensione all'aspettativa di vita”.

L’economista ha aggiunto che a suo parere “su questa strada, di rendere meno rigide le regole di uscita, si stiano avviando anche Pier Carlo Padoan e alcune dichiarazioni della stessa Fornero”. Geroldi non ha però nascosto che con un sistema che piano piano diventerà sempre più solo contributivo, “l'età anagrafica avrà importanza solo ai fini dell'adeguatezza dell'assegno pensionistico”. e quindi occorre “andare avanti nella strada di individuare categorie cui dare l'opportunità di essere ‘flessibili’”.

VITALIZI, NUOVO TAGLIO IN VISTA IN VENETO

La Legge di bilancio 2018 ha lasciato delusi quanti speravano in interventi più decisi in tema di pensioni. Ma a provocare maggior malessere verso la classe politica nei cittadini è stata la notizia che il ddl Richetti non è stato discusso in Senato e che in molte regioni è scaduto il taglio triennale dei vitalizi, tornati quindi ai livelli precedenti il 2014. Di fatto, proprio in un anno elettorale, gli ex politici si ritrovano ad avere pensioni più consistenti. Il Consiglio regionale del Veneto si appresta però a varare il rinnovo del taglio per altri tre anni. Il Corriere Veneto scrive infatti che in prima commissione è stata approvata la proposta con voto contrario del Movimento 5 Stelle, che chiede l’abolizione retroattiva. Si stima che la Regione risparmierà così circa 900.000 euro l’anno. Ora non resta che attendere il voto dell’aula sul provvedimento.

