PAGAMENTO PENSIONI INPS 2018/ Calendario date: domani 3 gennaio la prima riscossione (ultime notizie)

Pagamento Pensioni 2018, calendario INPS, tutte le date del prossimo anno: domani 3 gennaio la prima riscossione, la Manovra approva pagamento ogni primo giorno bancabile

02 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Pagamento Pensioni 2018 (LaPresse)

Per il 2018 si è riproposto lo stesso dilemma dello scorso anno: a metà 2016 la riforma Inps prevedeva il pagamento delle pensioni per tutti gli anziani il secondo giorno bancabile sia per Poste che Banche e Istituti di Credito, una rivoluzione piaciuta a ben pochi data l’abitudine a ricevere l’assegno il primo giorno possibile bancabile. In extremis con il decreto Milleproroghe si rinviò di un anno la modifica, ma ora dunque ci siamo di nuovo: se qualcuno non fosse intervenuto ancora entro fine 2017, il nuovo calendario del pagamento pensioni avrebbe visto settembre, novembre e dicembre del 2018 con lo spiacevole accredito per tutti quelli che ricevono la pensione in banca addirittura il giorno 4 o peggio 5 del mese, non certo una bella notizia per chi magari ha scadenze improrogabili a inizio mese o fine di quello precedente. Proprio per questo motivo nei vari emendamenti alla Manovra Economica del 2018 è stato deciso in maniera permanente e non più provvisoria la novità da tutti agognata: il pagamento avverrà sempre il primo giorno bancabile, evitando le polemiche e le difficoltà emerse in questi anni. Ecco intanto la lista completa e il calendario per il 2018, con il mese di gennaio che rappresenta l’unica eccezione alla regola nuova: 3 gennaio (domani, è il secondo giorno bancabile ma è un’eccezione), 1 febbraio, 1 marzo, 3 aprile, 1 maggio, 1 giugno, 2 luglio, 1 agosto, 3 settembre (poste) 4 settembre (banche), 1 ottobre, 2 novembre, 1 dicembre (poste), 3 dicembre (banche).

L’EMENDAMENTO DECISIVO

La novità dunque resta perenne: dopo la proroga della regola del secondo bancabile passata lo scorso anno, in questa ultima Manovra Economica il Governo Gentiloni ha deciso di dare ascolto alle richieste di sindacati, categorie e pensionati che chiedevano il consueto pagamento delle pensioni al primo giorno bancabile. È stato deciso di accontentarli ma non per il mese di gennaio visto che era già troppo tardi negli ultimi giorni di dicembre di cambiare il piano di accredito e riscossione già andato in scena per il mese di gennaio 2018, ancorato alla ormai passata regola del secondo giorno bancabile. Il governo ha così scongiurato l'entrata in vigore della riforma del 2015 contenuta nel decreto Milleproroghe e più volte rinviata: ecco cosa si legge nel testo di legge approvato dal Parlamento prima di Capodanno, «A decorrere dal mese di gennaio 2018, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogati agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se il primo è festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative». Domani dunque il primo giorno di riscossione per banche e poste delle pensioni 2018, ma sarà l’unica volta: da febbraio 2018, e per sempre, si paga il primo giorno bancabile per tutti.

