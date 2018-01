RIFORMA PENSIONI 2018/ Movimento Opzione donna contro Elsa Fornero (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 2 gennaio. Il Movimento Opzione donna contro Elsa Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

02 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni 2018, Elsa Fornero (Lapresse)

MOVIMENTO OPZIONE DONNA CONTRO ELSA FORNERO

Nel fare il proprio punto di fine legislatura, il Movimento Opzione donna ha voluto ricordare come le pari opportunità siano diventate un modo per risanare le casse dello Stato. Per spiegare questa affermazione è stato fatto un esempio: “la riforma Fornero ha utilizzato la ‘parità di genere’, principio per lo sviluppo della vita lavorativa della donna nel rispetto delle ‘pari opportunità’, per innalzare l’età di pensionamento delle donne stesse, dimenticando che in nome delle ‘pari opportunità’ erano state evidenziate proprio tutte quelle differenze di genere, tuttora permanenti nel nostro Paese, che imponevano ancora la persistenza di una ‘flessibilità’ e che avrebbero dovuto suggerire una gradualità nell’attuazione della riforma stessa per le donne immediatamente colpite dal nuovo sistema previdenziale”.

Viene inoltre evidenziato come “incredibile” il fatto che la ministra Fornero abbia mantenuto in vita Opzione donna solo fino al 2015, “senza comprendere la reale esigenza di prolungare quel regime sperimentale proprio per delineare quella gradualità indispensabile, laddove in una sola notte stava trasformando drasticamente la vita delle donne di questo Paese, tuttora tra gli ultimi posti in Europa nel superare le differenze di genere!”.

Per il Movimento Opziona donna è poi incomprensibile il fatto che non si sia compreso che il regime sperimentale di pensionamento anticipato per le donne consente un risparmio per le casse dello Stato. Viene quindi poi criticata la scelta di introdurre degli sconti contributivi per l’Ape social alle donne che hanno avuto figli, ritenuta una discriminante “che colpisce ancor di più le donne, perché effettuata all’interno del genere femminile!”.

© Riproduzione Riservata.