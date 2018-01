NoiPa cedolino gennaio 2018/ Oggi caricati online, pagamento stipendi Pa: “nessun ritardo” (ultime notizie)

NoiPa gennaio 2018, oggi caricato il cedolino di gennaio: nel pagamento stipendi Pa non ci saranno ritardi, conferma il canale ufficiale NoiPa Online. Ipotesi di un'App nei prossimi mesi

20 gennaio 2018 Niccolò Magnani

NoiPa, cedolino gennaio (Facebook)

Da giorni più di un dubbio correva online su social, forum e siti specializzati nella Pubblica Amministrazione e nelle vicende degli stipendi dei vari dipendenti pubblici: ma il cedolino di gennaio del NoiPa quando sarebbe stato caricato? E soprattutto, ci sono rischi per un ritardo nei pagamenti? Facendo ordine e chiarezza, il NoiPa ieri mattina è intervenuto spiegando come i cedolini di gennaio saranno attivi e caricati a cominciare da sabato 20 gennaio (quindi oggi, ndr) e i pagamenti invece restano come di norma il 23 gennaio corrente mese. «Si conferma che gli stipendi della rata di gennaio 2018 saranno regolarmente accreditati martedì 23 gennaio. I cedolini saranno disponibili a partire da sabato 20 gennaio»: come spieghiamo anche in questo focus, il NoiPa ha poi attaccato i vari canali che negli scorsi giorni avevano ipotizzato uno slittamento del pagamento, invitando tutti a seguire fedelmente le indicazioni del NoiPa online. «Sono pertanto assolutamente prive di fondamento le notizie circolate su siti e canali social relative a presunti ritardi nel pagamento degli stipendi»: la confusione è probabilmente sorta dallo scambiare il pagamento con il caricamento dei cedolini, che sono strumenti ben distinti e che viaggiano paralleli senza l’uno intaccare l’altro. Resta che la mancanza di comunicazioni per molto tempo del NoiPa (gli ultimi bollettini erano stati emessi a fine dicembre) ha forse “aiutato” il sorgere di tantissime domande e critiche degli utenti dipendenti statali, aumentando l’attesa attorno a questi cedolini, i primi del 2018 che da oggi finalmente saranno consultabili all’interno della propria pagina personale esclusiva.

NOIPA, UN’APP PER MIGLIORARE I SERVIZI

In queste ore come saprete meglio di noi cari dipendenti statali, l’attesa per i cedolini caricati continua a crescere: il servizio NoiPa però, per evitare nei prossimi mesi i disagi e i ritardi ormai divenuti “prassi” nel caricamento dei cedolini, stanno studiando un servizio per cercare di andare incontro agli utenti con maggiori informazioni “in tempo reale” sullo stato dei pagamenti e dello stesso caricamento. Da qualche settimana NoiPa ha dichiarato che è in cantiere lo sviluppo di una App per device come smartphone, pc e tablet che possa tenere aggiornati tutti gli utenti iscritti, con l’intenzione di ridurre le critiche e le polemiche di una Pubblica Amministrazione «completamente lontana dalla “realtà», come ha detto qualche utente arrabbiato sui social. Sarà resa disponibile questa applicazione a chi ne farà richiesta e comunque ad uso e consumo interno ai dipendenti del Pubblico Impiego. Secondo quanto affermato dal servizio di assistenza clienti su Facebook, il NoiPa renderà scaricabile gratuitamente su PlayStore e AppStore così che gli utenti potranno ricevere notifiche in tempo reale con il servizio pagamenti stipendi, onde evitare situazioni come quelle createsi in questi giorni di grande “attesa”.

