RIFORMA PENSIONI/ Il progetto della Lega per cancellare la Legge Fornero (ultime notizie)

20 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni di Elsa Fornero (Lapresse)

IL PROGETTO DELLA LEGA PER CANCELLARE LA LEGGE FORNERO

La Lega continua a considerare possibile la cancellazione della Legge Fornero e Massimiliano Fedriga ha spiegato in televisione qual è il progetto in materia del suo partito. Ospite de L’Aria che tira, la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino, il capogruppo alla Camera del Carroccio ha detto che cancellando la Legge Fornero non si vuole certo lasciare il Paese senza un sistema pensionistico. Dunque la riforma delle pensioni del 2011 verrebbe sostituita dal sistema delle Quote, in particolare con Quota 100. In sostanza, per accedere alla pensione occorrerebbe che la somma della propria età anagrafica e degli anni di contributi versati sia pari almeno a 100. Inoltre, Fedriga ha spiegato che verrebbe introdotta Quota 41, per far sì che i lavoratori precoci, dopo 41 anni di contributi, possano accedere alla pensione. Tutto questo senza penalizzazioni.

Il deputato leghista ha evidenziato che questa proposta ha un costo stimato di 10 miliardi di euro l’anno. In realtà, ha aggiunto, considerando i benefici sull’economia, il costo reale sarebbe minore. In ogni caso ha sottolineato che abolendo salvaguardie e Ape social, di cui non ci sarebbe più bisogno con il sistema delle Quote, si ricaverebbero 2,2 miliardi di euro, cui aggiungere 200 milioni di taglio alle pensioni d’oro non giustificate dai contributi versati e 4 miliardi di minor spese per l’accoglienza dei migranti. Lo sblocco del turnover nel mercato del lavoro, secondo Fedriga, porterebbe altre importanti risorse sotto forma di gettito Irpef con cui finanziare questa misura.

I CONTI SUGLI AUMENTI

Il 2018 ha portato un aumento delle pensioni per via della rivalutazione degli assegni. Tuttavia, gli effetti più che sull’assegno di gennaio si vedranno su quello di febbraio, visto che c’è stato il recupero dell’indicizzazione negativa relativa al 2015. Tuttavia dalla Fnp-Cisl di Monza Brianza-Lecco viene ricordato che la rivalutazione non è uguale per tutti e quindi non tutti riceveranno l’1,1% in più rispetto all’anno scorso. Stefano Buzzi, responsabile welfare della Cisl Monza Brianza-Lecco, ha infatti spiegato, secondo quanto riporta quibrianzanews.com, che “generalmente la gente pensa che la rivalutazione dell’1,10% sia uguale per tutti. La legge tiene invece conto del reddito complessivo. Più questo sarà alto, tanto minore sarà la rivalutazione. Un assegno mensile di 2.510 euro lordi, per esempio, avrà una rivalutazione pari al 50% dell’1,10%, ovvero dello 0,55%

