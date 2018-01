RIFORMA PENSIONI 2018/ Damiano chiede al Pd di introdurre la Quota 41 (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 21 gennaio. Damiano chiede al Pd di introdurre la Quota 41. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

21 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

DAMIANO CHIEDE AL PD DI INTRODURRE QUOTA 41

Cesare Damiano ha criticato ancora il centrodestra per la sua promessa di cancellare la Legge Fornero. “Detta così sembra facile, soprattutto da parte di chi, come Forza Italia l’ha condivisa e da chi, come la Lega, ha imposto con i suoi alleati di destra il legame tra innalzamento dell’età pensionabile e aspettativa di vita e il cumulo oneroso dei contributi, che noi abbiamo invece combattuto”, ha detto l’ex ministro del Lavoro, il quale ha voluto ricordare che la riforma delle pensioni del 2011 è già stata modificata e “ in questi cinque anni di legislatura 20 miliardi di euro sono tornati alle pensioni: otto salvaguardie, Ape sociale e volontaria, prolungamento della sperimentazione di Opzione Donna, cumulo gratuito dei contributi, più flessibilità per i ‘precoci’, blocco dell’innalzamento dell’età pensionabile per i lavori usuranti e gravosi, accesso facilitato alla pensione per i lavori usuranti, cancellazione delle penalizzazioni dal 2018, allineamento della ‘no tax area’ dei pensionati a quella del lavoro dipendente, innalzamento della quattordicesima, miglioramento della normativa sull’amianto”.

Secondo Damiano bisogna quindi ripartire da quanto già fatto, perché “se riconosciamo di aver fatto una parte del percorso, saranno necessarie meno risorse e si crea meno allarme tra i burocrati liberisti europei”. Quindi ha ribadito che vorrebbe che nel programma del Pd ci fosse la volontà di rendere strutturale l’Ape, varare la Quota 41, prorogare Opzione donna, approvare la nona salvaguardia degli esodati, ampliare le 15 categorie di lavori gravosi e introdurre la pensione di garanzia per i giovani.

LA DOMANDA SUL PROGRAMMA DI CENTRODESTRA

Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno firmato il programma comune del centrodestra in vista delle elezioni del 4 marzo. Secondo quanto è stato riportato dalle agenzie, all’interno c'è la cancellazione della Legge Fornero. Resta da capire se, come avvenuto dopo il vertice di Arcore, di inizio anno, seguiranno dei “distinguo” su questo punto. Silvio Berlusconi ha infatti detto nei giorni scorsi che non intende abrogare la riforma delle pensioni del 2011, ma cancellare le parti più problematiche, conservando l’aumento dei requisiti pensionistici in base all’aspettativa di vita. Matteo Salvini ha invece fatto capire che sostituirebbe l’attuale sistema con Quota 100 e Quota 41. Queste due proposte sono conciliabili? Difficile se l’intenzione è quella di far sì che i requisiti varino in base all’aspettativa di vita. Dunque si spera che nel documento programmatico ci siano parole chiare su cosa dovrebbe accadere in tema di pensioni in caso di vittoria del centrodestra alle elezioni.

