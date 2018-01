CONTRATTI STATALI/ Rinnovo Scuola: aumento stipendi ma anche orari, Miur sotto attacco (ultime notizie)

Contratti statali, rinnovo scuola e ultime notizie: aumento stipendi Miur, ma anche aumento orari di lavoro in bozza Aran. Le ipotesi, le novità e le proteste

22 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Contratti statali, Ministro Valeria Fedeli (LaPresse)

La scuola è ancora una polveriera: dopo le ultime rassicurazioni del ministro Fedeli sul rinnovo dei contratti statali nel Comparto Scuola, «la firma arriverà a breve», emergono nuovi problemi e dettagli rivelati nella trattativa Aran-sindacati che non fanno ben sperare. Secondo quanto riportato dal Messaggero, gli aumenti stipendiali ancora sono lontano dal vedere una conferma-quadra d’accordo tra le parti, e inoltre ci sarebbe un ulteriore problema per i dipendenti statali del mondo Scuola, per quanto riguarda l’orario lavorativo degli stessi. Da regolamento - come ricorda Tg Com24 - l’orario vero e proprio da contratto «prevede che l' attività di insegnamento si svolga in 25 ore settimanali alla materna, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole medie e superiori, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali». Ebbene ora potrebbe esserci nella bozza dell’Aran anche un aumento degli orari lavorativi settimanali, argomento non nuovo nelle discussioni Miur-sindacati: i docenti di contro alzano le barricata e ricordano al Ministro Fedeli come il lavoro degli insegnanti non è calcolabile e “limitabile” agli orari in classe.

Insegnamento di recupero, preparazione delle lezioni, correzioni dei compiti, consigli in classe, colloqui con i genitori e scrutini, giusto per ricordare i primissimi ruoli di un normale insegnante-medio. «Non possiamo avere aumenti di ore di lavoro senza una retribuzione adeguata», dice il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi. Maddalena Gissi invece, responsabile della Cisl Scuola, invita a «non entrare nel tritacarne della campagna elettorale» e non prendere idee/proposte bizzarre in questi pochi mesi che preparano alle elezioni 2018. Come si può ben vedere, la firma del contratto è tutt’altro che “vicina”.

ANIEF, “PROPOSTA ARAN INDECENTE”

«Dopo i comparti centrali, via libera a Scuola e Sanità nei prossimi giorni»: così aveva detto il Ministro Marianna Madia dopo il via libera avuto in Consiglio dei Ministri e così avverrà nelle trattative delle prossime settimane. Il problema è che gli animi all’interno delle forze sindacali e nei confronti dell’Aran - l’agenzia che rappresenta il ministero della Pa nelle trattative - sono tutt’altro che sereni. Come scrive l’Anief in un comunicato durissimo uscito ieri sera, «Arriva il rinnovo del contratto per gli statali e la proposta indecente dell'Aran prende forma: ai docenti più mansioni e ore di lavoro in cambio di aumenti miserevoli».

La lista degli incarichi possibili “messi dentro” dall’Aran è molto dettagliata: «si va dalla formazione coatta senza alcuna indennità al tutoraggio gratuito degli studenti delle superiori impegnati nelle esperienze di scuola-lavoro; da tutte le attività progettuali che hanno a che fare con il potenziamento scolastico agli aspetti organizzativi e pure amministrativi». Secondo Marcello Pacifico, presidente di Anief gli aumenti stipendiali sono irrisori ma la proposta per i contratti del mondo Scuola è forse ancora peggio: «ora gli esperti di gestione pubblica si inventano delle formule che penalizzano la loro professionalità, quasi dovessero scontare chissà cosa.

È questa la valorizzazione della categoria di cui parla insistentemente il Ministro Fedeli e che sarebbe confluita nella Legge di Stabilità 2018? L’amministrazione farebbe bene a concentrarsi sull'annullamento delle tante discriminazioni che continuano a perpetrarsi nei confronti dei precari, ad iniziare dalla non assegnazione degli scatti automatici di anzianità, sui quali in più occasioni i Tribunali e pure la Cassazione hanno espresso il loro parere positivo a favore dell’allineamento».

