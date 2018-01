NOIPA CEDOLINO GENNAIO 2018/ Domani pagamento stipendi Pa: i dati della retribuzione (ultime notizie)

22 gennaio 2018 Niccolò Magnani

NoiPa, pagamento stipendi PA: min.Madia (LaPresse)

Da sabato scorso sono disponibili i cedolini di gennaio sul portale NoiPa, in attesa dei pagamenti effettivi degli stipendi per la Pubblica Amministrazione: per poter leggere meglio e con più semplicità tutte le varie voci del cedolino, il servizio NoiPa online mette a disposizione una sorta di “legenda” consultabile che spiega nel dettaglio le varie funzionalità. Ad esempio, occhio al punto.3 dove vengono immessi i dati riepilogativi della retribuzione: in tale sezione vengono infatti indicati tutti i dati di riepilogo del pagamento effettivo per lo stipendio Pa dei singoli dipendenti pubblici. In particolare, si evidenziano: le competenze fisse (lo stipendio base e altri assegni); le competenze accessorie (gli assegni accessori); le ritenute, suddivise in previdenziali e fiscali (e altre più minime). Da ultimi, vengono mostrati anche i conguagli previdenziali e fiscali: sempre nel cedolino caricato sul NoiPa viene poi posta particolare evidenza sui totali lordi e netti oltre che del quinto cedibile.

CRITICHE UTENTI SUI SOCIAL PA

I pagamenti degli stipendi della Pubblica Amministrazione avverrà regolarmente dal 23 gennaio prossimo, anche se restano alcuni problemi segnalati da molti dipendenti pubblici sui canali sociale ufficiali (Facebook) del NoiPa online. Rispondendo al post in cui veniva rilanciata la data di pubblicazione del cedolino (da ieri sul sito) in tanti hanno scritto con notevole dose di polemica il perché dei ritardi nel presentare i cedolini. «Cedolino già visto! Dovete comunque fare prima perché è vero che fino al 23 sono tutte cifre virtuali ma ognuno di noi si fa i suoi programmi!», scrive un utente, commentato anche da altri sullo stesso piano. Vengono poi rivolte le consuete domande specifiche sui vari settori della Pa, in particolare pare che su alcuni cedolini NoiPa manchino gli assegni di funzione dei 17 anni di servizio, le novità sui supplenti brevi e il mancato rimborso 730 dei mesi precedenti.

