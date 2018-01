NoiPa, pagamento stipendi gennaio 2018/ Dopo il cedolino oggi il primo accredito (info e ultime notizie)

Pagamento stipendi gennaio 2018, NoiPa cedolino: da oggi i primi accrediti per i dipendenti pubblici, info e ultime notizie. Critiche su gestione comunicazioni, domande utenti

23 gennaio 2018 Niccolò Magnani

NoiPa, pagamento stipendi Pa (LaPresse)

È giunto finalmente il giorno dei primi pagamenti degli stipendi di tutta la Pubblica Amministrazione: tramite il cedolino caricato su NoiPa lo scorso 20 gennaio i vari dipendenti pubblici hanno potuto osservare le prime cifre dell’anno, con relative emissioni “speciali” e arretrati mancanti. Oggi però è il giorno tanto atteso per i primi pagamenti reali, tramite le consuete modalità offerte dalla Pa come negli scorsi mesi: «Si conferma che gli stipendi della rata di gennaio 2018 saranno regolarmente accreditati martedì 23 gennaio. I cedolini saranno disponibili a partire da sabato 20 gennaio», avevano scritto gli addetti NoiPa qualche giorno fa sul portale ufficiale, contestando alcuni siti e forum che avevano messo in dubbio la pronta scadenza del pagamento stipendi. La confusione è probabilmente sorta dallo scambiare il pagamento con il ritardo del caricamento dei cedolini, che sono strumenti ben distinti e che viaggiano paralleli senza l’uno intaccare l’altro. Da oggi cominciano le normali operazioni di pagamento, anche se come possiamo vedere qui sotto le polemiche non si placano, specie per la gestione delle comunicazioni nel primo mese del nuovo anno che come sempre offre particolari “vertenze” sospese dai mesi passati e incertezze su scadenze e cifre degli stipendi, specie in un periodo caldo come questo per le trattative di rinnovo dei vari comparti della Pubblica Amministrazione.

NOIPA, CRITICHE UTENTI SUI SOCIAL PA

I pagamenti degli stipendi della Pubblica Amministrazione avverrà regolarmente dal 23 gennaio prossimo, anche se restano alcuni problemi segnalati da molti dipendenti pubblici sui canali sociale ufficiali (Facebook) del NoiPa online. Rispondendo al post in cui veniva rilanciata la data di pubblicazione del cedolino (da giorni sul sito) in tanti hanno scritto con notevole dose di polemica il perché dei ritardi nel presentare i cedolini. «Cedolino già visto! Dovete comunque fare prima perché è vero che fino al 23 sono tutte cifre virtuali ma ognuno di noi si fa i suoi programmi!», scrive un utente, commentato anche da altri sullo stesso piano. Vengono poi rivolte le consuete domande specifiche sui vari settori della Pa, in particolare pare che su alcuni cedolini NoiPa manchino gli assegni di funzione dei 17 anni di servizio, le novità sui supplenti brevi e il mancato rimborso 730 dei mesi precedenti.

