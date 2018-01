RIFORMA PENSIONI 2018/ Berlusconi e Di Maio respingono le critiche (ultime notizie)

23 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni 2018, Luigi Di Maio (Lapresse)

LE DIFESE DI BERLUSCONI E DI MAIO

Silvio Berlusconi in questi giorni ha fatto molte promesse in vista delle elezioni del 4 marzo, che riguardano anche le pensioni. Per questo è stato criticato e ha deciso anche di difendersi da chi, in questo caso il Movimento 5 Stelle, ha parlato di promesse non rispettate in passato da parte del Presidente di Forza Italia. Il quale, da Bruxelles, ha evidenziato che i suoi impegni presi davanti agli italiani sono stati sempre mantenuti. “Sul contratto in cinque punti che avevamo presentato da Bruno Vespa, è l’Università di Siena che ha accertato il rispetto di quattro punti e mezzo; abbiamo aumentato di un milione e mezzo i posti di lavoro, dopo aver promesso un milione di nuovi posti, e abbiamo aumentato le pensioni minime a un milione di lire per un milione 835mila pensionati. E anche in tutto il resto abbiamo seguito quello che la nostra moralità ci imponeva: per noi la prima moralità della politica è quella di mantenere gli impegni presi con gli elettori durante la campagna elettorale”, ha detto Berlusconi secondo quanto riporta Askanews.

Il Movimento 5 Stelle, invece, si difende dal Partito democratico. Luigi Di Maio fa in particolare riferimento al fatto che la proposta di una pensione di cittadinanza da 780 euro al mese sia stata “derisa” dai parlamentari dem, “cioè dai rappresentanti di quel partito che in teoria dovrebbe dimostrare una certa sensibilità verso temi come la povertà e l’emarginazione sociale”. “Se queste persone si tagliassero lo stipendio o rinunciassero al vitalizio, come abbiamo fatto noi del MoVimento 5 Stelle, trovare le coperture per dare una pensione decente ai tanti anziani che non arrivano a fine mese non sarebbe un problema”, ha scritto il candidato Premier pentastellato.

LE PROPOSTE DEI PARTITI

Simone Ferro, su lavoce.info, ha scritto un articolo per riassumere le varie proposte in tema di pensioni dei partiti che si stanno affrontando nella campagna elettorale. “Per esigenze di coerenza e credibilità, il Pd non propone per ora nessun cambio di rotta, limitandosi a promettere di proseguire sulla strada della flessibilità in uscita”, segnala l’autore con riferimento all’attuale partito di maggioranza di Governo. C’è invece più da scrivere per quel che riguarda Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega. Riguardo alle proposte dei pentastellati, Ferro parla di controriforma (finalizzata ad aumentare le pensioni minime a 780 euro e a introdurre la Quota 41) spiegando che questa avverrebbe in due fasi: “Tagliando le pensioni d’oro, che a sua detta costerebbero allo Stato italiano 12 miliardi l’anno, si finanzierebbe il ritorno ai vecchi requisiti per i lavori usuranti; mentre per le categorie di lavoratori residuali si agirebbe in una seconda fase, recuperando dai 50 miliardi di sprechi nel bilancio dello Stato”.

Riguardo all’ipotesi della Lega Nord di sostituire la Legge Fornero con Quota 41 e Quota 100, viene segnalato che “le coperture proposte, comunque non sufficienti, proverrebbero per il 70 per cento dall’eliminazione delle norme tampone collegate alla legge Fornero e dallo sblocco del turnover, cioè dal venir meno di costi collaterali della riforma, già inclusi peraltro nelle stime del costo della sua abolizione. Difficile dunque definirle coperture”. Infine sull’innalzamento delle minime a 1.000 euro promesso da Berlusconi, Ferro evidenzia che occorrono i dettagli sulle coperture, anche sei i 7 miliardi indicato come costo “sembrano pochi per una riforma così ambiziosa”.

