NoiPa pagamento stipendi gennaio 2018/ Oggi accredito per tutti i dipendenti statali (ultime notizie cedolino)

NoiPa pagamento stipendi gennaio 2018: oggi l'accredito per tutti i dipendenti statali dopo i primi avvenuti ieri. Ultime notizie, info sul cedolino e dettagli sulla retribuzione

24 gennaio 2018 Niccolò Magnani

NoiPa, pagamento stipendi Pa (Facebook)

Ieri hanno fatto da apripista i dipendenti del comparto scuola e il personale amministrativo dalle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa; oggi invece tocca a tutti gli altri della Pa ricevere, dopo il cedolino sul NoiPa, l’effettiva erogazione dello stipendio per il mese di gennaio 2018. Stando a quanto riferisce il calendario ufficiale NoiPa, dopo la giornata di ieri e quella di oggi in cui verranno eseguiti gli accrediti di tutti i dipendenti pubblici, altra data da cerchiare di rosso sull’agenda è quella di venerdì 26 gennaio: in quel frangente infatti verrà pagato il personale insegnante supplente temporaneo, chiudendo così il cerchio degli stipendi “ufficiali” di gennaio. Ricordiamo, come avevamo spiegato nel dettaglio qui ieri, che i vari scatti stipendiali di anzianità non saranno presenti in questo cedolino di gennaio bensì dovrebbero arrivare per i vari dipendenti statali entro il prossimo febbraio (come del resto confermato anche dalla Ragioneria di Stato).

NOIPA, IL DETTAGLIO DELLA RETRIBUZIONE

Per tutti i dipendenti pubblici della Pa la giornata di oggi vede finalmente l’accredito degli stipendi, a seconda dei vari dettagli stimati nel proprio cedolino personale pubblicato sul NoiPa lo scorso 20 gennaio: in particolare, nella seconda pagina del documento disponibile sul sito online di NoiPa si possono osservare i vari dati del pagamento che da oggi diventa realtà tramite i consueti canali della Pubblica Amministrazione. Sono indicate le competenze fisse, ovvero lo stipendio ed altri eventuali assegni come nucleo familiare, indennità di amministrazione; seguono poi le competenze accessorie, ovvero i possibili straordinari; in terzo luogo le ritenute previdenziali, fiscali anche al netto delle detrazioni e di tutte le altre ritenute tipo quelle sindacali; da ultimo, sono indicati i conguagli fiscali e previdenziali come l’addizionale regionale Irpef, l’addizionale comunella e l’acconto addizionale comunale.

© Riproduzione Riservata.