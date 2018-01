RIFORMA PENSIONI 2018/ Ghiselli (Cgil): ecco come superare la Legge Fornero (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 25 gennaio. Roberto Ghiselli spiega come superare la Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

25 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

LE PAROLE DI ROBERTO GHISELLI

Con un lungo articolo su jobsnews.it, Roberto Ghiselli affronta il tema della previdenza nel periodo pre-elettorale. Compito che riconosce essere arduo visto che si scontrano posizioni che sembrano rigoriste con altre che paiono demagogiche sul tema. Dal suo punto di vista è però ormai chiaro che la Legge Fornero è stata una manovra finanziaria e non una riforma previdenziale. Il Segretario confederale della Cgil si sofferma quindi a evidenziare come la spesa previdenziale in Italia sia in linea con la media europea, tenuto conto che ci sono circa 50 miliardi di tasse sulle pensioni che andrebbero sottratti ai 220 miliardi di spesa pensionistica, visto che si tratta di risorse che tornano nelle casse dello Stato. Questa solidità “porta a dire che vi sono le condizioni, e vi è anche l’esigenza, di pensare ad una vera riforma delle pensioni, che superi strutturalmente l’impianto della Legge Fornero, che determini, sulla base del criterio della sostenibilità sociale ed economica, un nuovo assetto previdenziale, in grado di parlare a tutte le generazioni”.

Una riforma che contempli la flessibilità in uscita da 62 a 70 anni, che riconosca “il lavoro di cura ai fini previdenziali, da chiunque venga prestato” e che dia delle garanzie ai giovani sul loro futuro previdenziale. Non però attraverso “una pensione minima uguale per tutti, a prescindere dalla partecipazione attiva al mercato del lavoro, che sarebbe un intervento esclusivamente assistenziale con effetti distorcenti sui comportamenti delle persone e sull’equilibrio del sistema. Si tratta invece di correggere socialmente il sistema contributivo a favore delle categorie sociali più in difficoltà, riconoscendo e premiando la partecipazione al sistema, scoraggiando l’evasione”.

SALVINI: REINTRODURRE LE PENSIONI DI ANZIANITÀ

Matteo Salvini è stato ospite di Giovanni Floris a diMartedì e gli è stato chiesto di commentare le dichiarazioni di Silvio Berlusconi sulla necessità di aumentare i requisiti pensionistici in base all’aspettativa di vita. Il leader della Lega ha spiegato che il difetto principale della Legge Fornero è stato quello di realizzare un aumento dei requisiti pensionistici repentino, dalla sera alla mattina, creando un enorme problema per gli esodati. “Un conto è adeguare di qualche mese, se sale l’aspettativa di vita, l’ingresso in pensione, un conto è farlo dalla mattina alla sera fregandosene dei diritti acquisiti. Quindi io per tutti quelli che sono stati derubati di anni di vita dalla Legge Fornero prevedo - questa è la proposta della Lega e di tutto il centrodestra - che dopo 41 anni di contributi versati sia un sacrosanto diritto andare in pensione”. Floris gli ha quindi chiesto se l’obiettivo è reintrodurre la pensione di anzianità e Salvini ha risposto: “Assolutamente sì”.

LA FAKE NEWS SULLE PENSIONI DI REVERSIBILITÀ

Ivan Pedretti, dal suo profilo Facebook, denuncia la circolazione in questi giorni di uno articolo risalente al 2016 riguardante il possibile intervento del Governo sulle pensioni di reversibilità. Va chiarito che l’esecutivo non ha mai proceduto poi a un taglio di queste prestazioni. “Eppure oggi le mie parole vengono impropriamente riportate su un sito che è palesemente finto e diffuse su un gruppo Facebook dove ci stanno decine migliaia di persone. L'obiettivo è quello di avvelenare i pozzi, di disinformare e di alimentare un clima di sfiducia e di rabbia nei confronti della politica a prescindere dal merito delle questioni”. Dunque il Segretario generale dello Spi-Cgil si ritrova a essere suo malgrado coinvolto in una fake news, visto che la notizia viene riportata come se ora il Governo volesse intervenire per tagliare le pensioni di reversibilità. Cosa, ripetiamolo, non corrispondente al vero. “Non è vero che non ci possiamo difendere dalle bufale e dalle fake news. Dipende anche da noi, dalla nostra capacità di critica e dalla nostra intelligenza. Non facciamoci abbindolare”, spiega Pedretti, segnalando anche che “il sito in questione è informazionelibera.agency”.

