Concorso magistratura 2018/ Oggi terza prova scritta: traccia di diritto amministrativo (ultime notizie)

26 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Concorso magistratura 2018 (Foto: LaPresse)

Ultimo giorno di prove scritte per il concorso magistratura 2018. La procedura concorsuale riprende e al tempo stesso volge al termine oggi con la terza prova. Questa verte sul diritto amministrativo, quindi gli aspiranti magistrati dovranno affrontare l'ultima prova scritta avendo a disposizione le solite otto ore di tempo, a partire dalla dettatura della traccia, per la redazione del tema. Il primo giorno, invece, hanno affrontato la prova di diritto penale e in particolare una traccia sulla confisca, istituto che doveva essere analizzato sia dal punto di vista della giurisprudenza interna che di quella sovranazionale. Diritto civile invece per il secondo giorno: la traccia di questo tema ha rimandato al principio consensualistico, uno dei principi fondamentali del contratto. Così si è tornati dunque ad un approccio di maggior ragionamento, anche se è stata richiesta l'applicazione ai contratti di vendita e di appalto.

CONCORSO MAGISTRATURA: PUNTEGGIO MINIMO E TEMPISTICA RISULTATI

Non resta che il diritto amministrativo per la terza e ultima prova del concorso magistratura 2018. Questa, dunque, è l'ultima disciplina rimasta a conclusione della sessione di prove scritte. Dopo la giornata di pausa di ieri, nella quale gli aspiranti magistrati hanno potuto ripassare e riprendere la materia per ripassare gli aspetti più importanti del vasto programma, oggi affrontano l'ultima prova. Ricordiamo che gli esiti delle prove scritti non vengono pubblicati subito: solitamente bisogna attendere circa nove-dieci mesi a partire dal loro svolgimento. Ogni prova è valutata in ventesimi, e per superare le prove scritte ed accedere alla prova orale occorre aver ottenuto il punteggio minimo di idoneità di 12/20 in ognuna delle tre prove. Nel frattempo comunque, come riportato da diritto.it, dovrebbe essere bandito un nuovo concorso, per il quale le prove dovrebbero essere svolte tra i prossimi mesi di giugno e luglio. Molti candidati, dunque, potrebbero trovarsi ad affrontare nuove prove prima di conoscere l'esito di questo concorso.

