RIFORMA PENSIONI/ Lavori gravosi, novità per Ape social ed età pensionabile (ultime notizie)

26 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni 2018, Lapresse

LE NOVITÀ SUI LAVORI GRAVOSI

Domenico Proietti ha richiamato il Governo ad approvare i decreti attuativi necessari a rendere esecutive le norme previdenziali contenute nella Legge di bilancio entro il termine previsto del 1° febbraio. E, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, il testo del decreto relativo all’elenco dei profili lavorativi delle quattro categorie da aggiungere alle attività gravose che possono usufruire dell’Ape social sarebbe sostanzialmente pronto. “Ci saranno, secondo quanto risulta, gli operai siderurgici impegnati su impianti di prima e seconda fusione (rientrano quelli dell’Ilva), nonché gli operai che si occupano del trattamento termico dei metalli. Ci saranno poi i pescatori d’alto mare e, tra i marittimi, anche il personale viaggiante dei trasporti marini e delle acque interne. E, ancora, gli agricoltori, tra i quali rientreranno gli operai specializzati della zootecnia”.

Il Sole 24 Ore riporta anche le parole di Marco Leonardi, secondo cui nelle prossime settimane partiranno anche l’Ape volontaria e quella aziendale. Un dato interessante che viene segnalato dal quotidiano di Confindustria è che, come si ricorderà, le categorie di lavori gravosi saranno esentate dall’aumento dei requisiti pensionistici che scatterà dal 2019. Tuttavia ciò non avverrà in maniera automatica, ma gli interessati dovranno presentare una specifica domanda all’Inps, “seguendo una procedura che i tecnici governativi vogliono semplificare al massimo” e che sarà oggetto di un decreto attuativo che dovrebbe però essere emanato più avanti.

LA CRITICA DI CAZZOLA A BERLUSCONI

In un intervento su Formiche.net, Giuliano Cazzola evidenzia come Silvio Berlusconi sia riuscito a fare molto “non solo sul terreno delle alleanze, ma anche su quello dei programmi: è stato capace di mescolare l’acqua con l’olio, nel contesto di un documento programmatico, composto di titoli e di frasi in cui la seconda parte contraddice la prima”. L’ex deputato si spiega in termini molto concreti: “Prendiamo l’esempio delle pensioni, un tema centrale nella campagna elettorale. ‘Azzeramento della legge Fornero e nuova riforma previdenziale economicamente e socialmente sostenibile’. Così sta scritto, come se una nuova riforma con quelle caratteristiche di sostenibilità non dovesse misurarsi con i medesimi aspetti (a partire dall’età pensionabile) azzerati insieme con le norme del 2011”.

COTTARELLI E IL RICALCOLO DELLE PENSIONI

Secondo Carlo Cottarelli, “qualcosa è stato fatto per la spending review”. Ma il Direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano non nasconde che restano tante cose da fare sul fronte del miglioramento della spesa pubblica. Intervistato da Il Ducato, la testata dell’Istituto per la formazione al giornalismo di Urbino, ha infatti detto che “bisogna affrontare la questione dell’organizzazione dello Stato, la spesa di gestione delle pubbliche amministrazioni, ma anche degli enti territoriali”. Anche perché “quanti comuni ci sono in Italia, quante Prefetture, quante le forze di polizia? La guardia forestale è stata fusa con i carabinieri, ma il risparmio è stato zero. Perché si fanno certe cose se non c’è il risparmio? C’è ancora tutta la questione dei trasferimenti che la pubblica amministrazione fa a famiglie e imprese”. Secondo Cottarelli, però, “il tema più grosso sono le pensioni: la questione è se si debba in qualche modo ricalcolare il loro livello, ovviamente al di sopra di una certa soglia di reddito”.

